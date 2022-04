Diablo III: Blizzard spielt diese Woche Saison 26 auf

HQ

Blizzard führt mit Saison 26 eine neue Herausforderung in Diablo III ein. Spieler können innerhalb eines großen Rifts ein Portal zu einem Gebiet mit skalierendem Schwierigkeitsgrad freilegen, sofern sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen und sich der Prüfung unterziehen wollen. Ansonsten werden wie üblich neue Saison-Gegenstände eingeführt, die Ranglisten werden zurückgesetzt und es gibt Anpassungen bei verschiedenen Charaktersets der Klassen Barbar, Kreuzritter und Mönch. Die neue Live-Event-Saison beginnt am 15. April, aber bereits am 12. April wird das Spiel mit kleinteiligen Anpassungen aktualisiert.

Insgesamt wurde wohl noch einmal an den Rifts geschraubt, damit den Spielern in diesem Segment etwas mehr Action geboten wird. Version 2.7.3 wird außerdem die Darstellungsqualität des Spiels auf den Xbox-Series-Konsolen erhöhen, denn nach Installation des Patches erreicht das Hack'n'Slay auf den entsprechenden Geräten die jeweils angepeilten Auflösungswerte der Hardware (vorher musste ein bisschen geschummelt werden). Nutzer einer Xbox Series S spielen bald mit 60 Bildern pro Sekunde bei Full-HD-Auflösung (1080p), während Xbox-Series-X-Besitzer „wahres" 4K erleben dürfen. Alle weiteren Infos gibt es hier hinter diesem Link.