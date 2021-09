Diablo II: Resurrected zeigt beeindruckendes Filmintro

HQ

In einer Woche erscheint Diablo II: Resurrected, das Remaster des mittlerweile 21 Jahre alten Action-Rollenspiels. Viele von uns kennen das Game bereits, doch abgesehen von der grafischen Überarbeitung wird der Titel erstmals auch auf der Konsole verfügbar sein und somit neue Zielgruppen auf das Franchise aufmerksam machen können. Um an den bevorstehenden Start zu erinnern, hat Blizzard diese Woche den wahrlich beeindruckenden Eröffnungs-Trailer veröffentlicht, den wir vor Spielbeginn sehen. Das Material führt euch grundlegend in das Spielgeschehen ein und zeigt einige prägnante Charaktere, wie den Erzengel Tyrael und die beiden Großen Übel Diablo und Mephisto.