Diablo II: Resurrected lootet und levelt 2021 auf PC und Konsolen

Wir wussten es alle, jetzt ist es offiziell bestätigt worden. Vor über 20 Jahren ist Diablo II erschienen und in diesem Jahr wird der legendäre Dungeon-Crawler zurückkehren. Auf PC und allen aktuellen Konsolen, wie Blizzard auf der Blizzconline bestätigte. Cross-Progression wird ebenfalls unterstützt, eure Speicherstände werden also in der Cloud gespeichert und synchronisiert. Und als kleines Gimmick dürft ihr wohl jederzeit auf die alte Grafik umschalten, wenn ihr Augenkrebs bekommen wollt.

