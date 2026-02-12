Diablo II hat gerade seine erste neue Klasse seit 25 Jahren erhalten: Willkommen im Jahr des Hexenmeisters

HQ

Von den verschiedenen Spotlight-Showcases, die Blizzard in den letzten Wochen für seine Flaggschiff-Serie veranstaltet hat, war Overwatch zweifellos der Star von allen. World of Warcraft hatte ein paar Dinge zu erzählen, konzentrierte sich aber hauptsächlich auf die bevorstehende Midnight-Erweiterung, und Hearthstone drehte sich ganz um die kommende Cataclysm-Erweiterung, wobei Overwatch 2026 jede Menge darüber zu berichten hatte, was das Spiel zu bieten hat. Und wie sieht es mit Diablo aus?

Diese Präsentation ähnelt eher der von WoW und Hearthstone, denn obwohl Blizzard einige spannende Dinge zu erzählen hatte, gab es viele große Neuigkeiten rund um die kommende Lord of Hatred-Erweiterung für Diablo IV. Aber es gab eher ein franchiseübergreifendes Thema, das es wert war, erforscht zu werden.

Man könnte sagen, dass 2026 das Jahr des Hexenmeisters für Diablo ist, da Blizzard die Klasse dieses Jahr nicht auf ein, nicht zwei, sondern drei Diablo-Spiele bringt. Die mächtige Klasse wird Ende April als Teil von Lord of Hatred zu Diablo IV kommen (und technisch gesehen zusammen mit dem Paladin, der bereits für diejenigen verfügbar ist, die die Erweiterung vorbestellt haben), wird in den kommenden Monaten Diablo Immortal erscheinen und erscheint in diesem Moment in Diablo II: Resurrected.

Ja, der Hexenmeister ist gerade in Diablo II: Resurrected als erste neue und spielbare Klasse der Fortsetzung seit 25 Jahren aufgetaucht. Fans des Spiels können heute einsteigen und eine neue Spielweise von Diablo II erleben, wobei diese Version des Warlocks sich von der aus Diablo IV und Diablo Immortal unterscheidet, um das Gameplay zu passen, das die Fortsetzung Anfang der 2000er Jahre bot.

Wo freust du dich am meisten darauf, den Hexenmeister in Diablo zu spielen?