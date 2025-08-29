Diablo-Entwickler bilden eine der größten Gewerkschaften in einem Microsoft-eigenen Studio

HQ

Da die Arbeitsplatzunsicherheit in der Videospielindustrie exponentiell zunimmt, versuchen die Beschäftigten, sich durch Gewerkschaften zu schützen. Wir haben bereits gesehen, wie sich Entwickler in verschiedenen großen Unternehmen gewerkschaftlich organisiert haben, und jetzt sind mehr als 450 Blizzard-Arbeiter bei den Communications Workers of America (CWA) gewerkschaftlich organisiert.

Wie die CWA mitteilte, hat Microsoft die Gewerkschaft anerkannt, die "eine der größten Gewerkschaften in einem Microsoft-eigenen Studio" darstellt. Die neue Gewerkschaft ist nun Teil der Berichten zufolge 3.500 Microsoft-Mitarbeiter, die sich bei der CWA gewerkschaftlich organisiert haben.

Skye Hoefling, Senior Software Engineer bei Diablo, sagt: "Ich bin mit Diablo aufgewachsen und ich bin glücklich, dass ich bei Blizzard an einem Spiel arbeiten darf, das für mich und die Gaming-Community etwas ganz Besonderes ist. Aber Leidenschaft kann uns nicht vor Arbeitsplatzunsicherheit schützen. Unsere Gewerkschaft ermöglicht es uns, uns darauf zu konzentrieren, unseren Spielern magische Erfahrungen zu machen, anstatt uns über die instabile Jobbranche Sorgen zu machen."

Ryan Littleton, Game Designer bei Diablo, fügte hinzu: "Am Tag nach der dritten Runde der Massenentlassungen betrat ich das Büro, und als ich versuchte, die Tür zur Cafeteria zu öffnen, wurde mir mein Ausweis verweigert. Für einen Moment fragte ich mich, ob ich durch das Frühstück herausfinden würde, dass ich Teil dieser Runde war. Glücklicherweise war es nur ein technisches Problem, aber keiner von uns sollte mit der ständigen Sorge leben müssen, dass wir im Handumdrehen entlassen werden könnten."

Wir müssen sehen, ob diese gewerkschaftliche Organisierung dazu beitragen kann, die Massenentlassungen zu verhindern, die wir derzeit in der Spieleindustrie sehen, aber wenn irgendetwas dazu beitragen kann, den Arbeitsplätzen der Menschen ein Gefühl der Sicherheit zu verleihen, wird es hoffentlich bedeuten, dass wir in Zukunft nicht mehr so viele rücksichtslose Kürzungen sehen werden. Hoffentlich...