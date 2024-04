Diablo-Boss glaubt, dass das Spiel eine großartige TV-Serie abgeben würde

HQ

Mit dem Erfolg von Fallout und den weit verbreiteten Hits, zu denen Videospieladaptionen in letzter Zeit werden, fragen sich viele Spieler, welcher ihrer Lieblingstitel als nächstes adaptiert werden könnte.

Bei Blizzard scheint Franchise-Chef Rod Fergusson zu glauben, dass Diablo viel Potenzial hat, wenn es auf die große oder kleine Leinwand übertragen wird. Im Gespräch mit Windows Central antwortete Fergusson auf die Frage, ob er glaube, dass Diablo gut übersetzt werden würde, Folgendes:

"Ja, ich glaube definitiv, dass es funktionieren könnte. Das ist eines der Dinge, die ich an Diablo als IP wirklich mochte, ist, dass es sehr nachvollziehbare Themen hat, weil es The High Heavens versus The Burning Hells und diese Idee von Gut gegen Böse ist. Ich denke, das ist etwas, das sich sehr gut auf so etwas übertragen lässt. Weißt du, ich wünschte, ich hätte etwas, worüber ich heute mit dir reden könnte. Aber in Bezug auf die allgemeine Idee, glaube ich, dass es funktionieren könnte? Das tue ich auf jeden Fall."

Diablo ist bereits für seine Filmsequenzen als Franchise bekannt, also hätte es vielleicht Potenzial als Serie. Ein potenzielles Problem ist es, das Gameplay so zu übersetzen, dass sich die Serie wie eine richtige Hommage anfühlt, aber es gibt definitiv viel Geschichte, in die sich die Showrunner vertiefen können.