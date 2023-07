Diablo bekommt nächste Woche die erste neue Klasse seit fast einem Jahrzehnt

HQ

Es gibt eine ganze Reihe von Klassen, die in der Diablo-Serie gespielt werden können, was bedeutet, dass Abwechslung nie wirklich ihr größter Feind ist. Davon abgesehen führt Blizzard nicht oft neue Klassen ein, tatsächlich war die letzte, die wir bekommen haben, die Crusader vor fast einem Jahrzehnt. Das ändert sich nächste Woche.

Denn am 13. Juli erhält Diablo Immortal einen neuen Klassentyp, der als Blood Knight bekannt ist. Was die Entwicklung dieser Klasse betrifft, so wird uns gesagt, dass es sich um eine Klasse mit mittlerer Reichweite handelt, die je nach Nähe zum Ziel hybride Angriffsoptionen bietet. Der Blood Knight kann sich vom Leben von Feinden ernähren, sie in Schatten fangen und verfluchte Stärke beschwören, und dann, wenn es wirklich hart auf hart kommt, sich in eine gefährliche Abscheulichkeit verwandeln.

Ihr könnt euch den Cinematic-Trailer Blood Knight unten ansehen, um einen weiteren Teaser über die Ursprünge der Klasse zu erhalten, und könnt euch darauf freuen, am 11. Juli weitere Details darüber zu erfahren, wenn das nächste Inhaltsupdate eintrifft.