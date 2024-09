Diablo 4 hat über 100 Millionen Dollar durch Mikrotransaktionen erwirtschaftet

HQ

Mikrotransaktionen zeigen weiterhin ihr hässliches Haupt, und vielleicht gibt es keine Statistik, die zeigt, wie problematisch sie sindDiablo 4, wie die neue Bestätigung, dass allein Spieler über 150 Millionen Dollar für sie ausgegeben haben.

Insgesamt hat Diablo 4 über 1 Milliarde US-Dollar für Blizzard generiert, was etwa 15 % des Gesamtumsatzes aus Mikrotransaktionen entspricht. Das liegt an der Premium-Spielwährung Platin - kosmetischen Gegenständen und dem Battle Pass des Spiels (etwas, das jeder moderne Titel zu haben scheint).

Natürlich war Diablo 4 nicht ohne Kontroversen rund um die Mikrotransaktionen, mit 28-Dollar-Rüstungssets, umstrittenen Pferderüstungen, die nur von Platinum gekauft werden können, und dem Father's Judgement-Paket, das satte 65 US-Dollar kostet. Trotzdem hat die ganze Aufregung die Dinge offensichtlich nicht verlangsamt, vielleicht ist FOMO einfach zu stark.

Diablo 4 bereitet sich derzeit auf seine erste Erweiterung vor - Vessel of Hatred - die Mephisto wieder in das Franchise einführt und die neue Geistergeborenen-Klasse einführt. Es ist im Moment unklar, wie viele Mikrotransaktionen in die DLC-Inhalte eingebettet sein werden, aber ich würde viel darauf wetten.

Die Daten wurden ursprünglich von Harrison Froeschke, Diablo 4's Senior Product Manager über sein LinkedIn gemeldet, obwohl dies anscheinend entfernt wurde (danke, Gamepressure).