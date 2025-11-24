Dharmendra Deol verstirbt im Alter von 89 Jahren

HQ

Die Bollywood-Ikone Dharmendra Deol, einer der bekanntesten Schauspieler Indiens und ein legendärer Actionstar, ist laut lokalen Medien im Alter von 89 Jahren in Mumbai verstorben. Er war seit einem Monat krank und ist zu Hause verstorben.

Millionen von Fans waren einfach als Dharmendra bekannt und trat in mehr als 300 Filmen in einer Karriere von sechs Jahrzehnten auf. Geboren 1935 in Punjab, zog er nach Mumbai, nachdem er einen Talentwettbewerb gewonnen hatte, der von einer Filmzeitschrift organisiert wurde, und gab 1960 sein Filmdebüt. Im Laufe der Jahre wurde er für seine Vielseitigkeit bekannt und spielte in allem von Arthouse-Filmen und Liebesromanen bis hin zu Komödien und Action-Blockbustern.

Einer der bekanntesten Schauspieler Indiens

Zu seinen bekanntesten Rollen gehörte der Kultklassiker Sholay von 1975, in dem er Teil eines Duos war, das damit beauftragt war, einen berüchtigten Banditen zu fangen – ein Film, der zu einem dauerhaften Teil der indischen Popkultur geworden ist. In den letzten Jahren haben Sprüche aus Sholay sogar Internet-Memes inspiriert.

Dharmendras Privatleben war ebenso bemerkenswert wie seine Karriere. Er heiratete seine erste Frau Prakash Kaur, bevor er berühmt wurde, und heiratete später 1980 die Schauspielerin Hema Malini, ohne sich von seiner ersten Frau scheiden zu lassen. Er war außerdem von 2004 bis 2009 Mitglied des indischen Parlaments.

Sein Tod rief sein Beileid aus ganz Indien hervor, darunter auch von Premierminister Narendra Modi, der ihn als "ikonische Filmpersönlichkeit, einen phänomenalen Schauspieler, der jeder seiner Rollen Charme und Tiefe verlieh" bezeichnete.