Dezember-Update erlaubt Änderung der Textgröße in Death Stranding

Death Stranding wurde erst diesen Monat veröffentlicht und hat uns alle ziemlich verwirrt. Kojima Productions kündigte via Social Media an, dass Mitte Dezember ein Update veröffentlicht wird, das einige der am häufigsten geforderten Fehlerbehebungen der Spieler bereitstellt. Das Hauptanliegen vieler Spieler ist wohl die Möglichkeit, die Schriftgröße der E-Mails und Untertitel zu verändern. Außerdem werden wir Fahrzeuge recyceln dürfen, wodurch dann hoffentlich verhindert wird, dass uns ein Rüpel die Garage vollstellt oder wichtige Zufahrtswege blockiert werden.

