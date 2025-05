Dexter: Resurrection startet mit zwei Episoden im Juli

Paramount hat angekündigt, dass Dexter: Resurrection, eine Serie, die an die Ereignisse von Dexter: New Blood anknüpft, am 11. Juli auf Paramount+ offiziell Premiere haben wird. Die Serie wird mit einer zweiteiligen Premiere debütieren, wobei bis zum Ende der 10-teiligen Staffel wöchentlich neue Episoden folgen werden, wobei die Serie bald in den USA, Großbritannien, Kanada, Australien, Lateinamerika, Italien, Deutschland, der Schweiz und Österreich auf dem Streamer erscheinen wird.

Was genau Dexter: Resurrection den Fans bieten wird, erklärt die offizielle Synopsis:

"Dexter: Resurrection, eine Fortsetzung von Dexter: New Blood, spielt Wochen, nachdem Dexter Morgan (Hall) eine Kugel in die Brust von seinem eigenen Sohn erlitten hat, als er aus dem Koma erwacht und Harrison (Jack Alcott) spurlos verschwunden vorfindet. Dexter erkennt die Last dessen, was er seinem Sohn zugemutet hat, und macht sich auf den Weg nach New York City, entschlossen, ihn zu finden und die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Aber der Abschluss wird nicht einfach sein. Als Angel Batista (David Zayas) von der Miami Metro mit Fragen auftaucht, merkt Dexter, dass seine Vergangenheit ihn schnell einholt. Während Vater und Sohn sich in der Stadt, die niemals schläft, in ihrer eigenen Dunkelheit zurechtfinden, finden sie sich bald tiefer wieder, als sie es sich je vorgestellt haben - und dass der einzige Ausweg gemeinsam ist."

Während wir auf einen vollständigen Trailer für die Serie warten, können Sie sich den Teaser-Trailer unten ansehen.