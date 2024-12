Dexter: Resurrection bringt einen verschwundenen Charakter zurück, auf den die Fans gewartet haben

HQ

Fans von Dexter werden sich freuen zu hören, dass eine Schlüsselfigur, die in Dexter: New Blood auffällig abwesend war, in der mit Spannung erwarteten Fortsetzung Dexter: Resurrection zurückkehrt. Während Dexter: New Blood die Geschichte von Dexter Morgan (Michael C. Hall) abzuschließen schien und sein Tod das scheinbare Ende war, sieht es so aus, als ob der berüchtigte Serienmörder für eine weitere Runde der Gerechtigkeit zurückkehrt. Die neue Serie wird sich mit Dexters Ursprüngen befassen und den Zuschauern einen tieferen Einblick in seine Vergangenheit bieten, während sie gleichzeitig die Handlung von Dexter: Resurrection ankündigt.

Laut Dexter Daily hat James Remar, der ursprünglich Dexters Adoptivvater Harry Morgan spielte, seine Rückkehr in die Rolle bestätigt. Remars Rückkehr ist von besonderer Bedeutung, da seine Figur in New Blood abwesend war und Dexter stattdessen Halluzinationen seiner Schwester Debra hat. Als ikonischer "Dark Passenger", der Dexter durch seine Taten führt, wird Harrys Anwesenheit erneut entscheidend für Dexters Entscheidungen sein, während er weiterhin dem Gerechtigkeitskodex seines Adoptivvaters folgt.

Während noch viel über die Handlung von Dexter: Resurrection unter Verschluss ist, können die Fans davon ausgehen, wie Dexter nach den Ereignissen von Dexter: Original Sin überlebt, der derzeit in den USA ausgestrahlt wird und im Januar 2025 im Rest der Welt debütieren soll. Mit Harry Morgan zurück baut Resurrection bereits jede Menge Spannung auf.

Glaubst du, dass Harrys Rückkehr Dexters Weg in Resurrection verändern wird?