Dexter-Prequel-Serienstars bereits bestätigt

Die Dexter-Prequel-Serie (Dexter: Original Sin ) hat ihre Hauptdarsteller bestätigt. Patrick Gibson (The Tudors), Molly Brown (Evil) und Christian Slater (Interview with the Vampire, Point Blank Love) werden die Hauptdarsteller in der neuen Produktion sein, die Paramount+ und SkyShowtime auf den kleinen Bildschirm bringen werden.

Laut Variety wird Gibson den jungen Dexter Morgan spielen, während Slater Harry Morgan, seinen Adoptivvater, spielen wird. Die junge Molly Brown wird Debra Morgan sein, seine Schwester, die in der Hauptserie von Jennifer Carpenter gespielt wird.

Die zehnteilige erste Staffel wurde erstmals letztes Jahr angekündigt und wird die Ereignisse erzählen, die 15 Jahre vor Beginn der Originalserie stattfanden, als Dexter beginnt, seine mörderischen Impulse zu verstehen (und zu kontrollieren). Laut der Synopsis folgt die neue Serie "Dexter (Gibson) bei seinem Übergang vom Studenten zum rachsüchtigen Serienmörder. Als sein Blutdurst nicht mehr ignoriert werden kann, muss Dexter lernen, seine innere Dunkelheit zu kanalisieren. Unter der Anleitung seines Vaters Harry (Slater) nimmt er einen Kodex an, der ihm helfen soll, Menschen zu finden und zu töten, die es verdienen, aus der Gesellschaft eliminiert zu werden, ohne unter das Radar der Strafverfolgungsbehörden zu geraten. Dies stellt eine besondere Herausforderung für den jungen Dexter dar, als er ein forensisches Praktikum beim Miami Police Department beginnt.

Im Moment gibt es kein voraussichtliches Drehdatum oder Veröffentlichungsfenster.