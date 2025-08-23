Dexter: Original Sin nach nur einer Saison abgesagt

HQ

Es wird keine zweite Staffel von Dexter: Original Sin geben, obwohl Paramount in diesem Frühjahr bekannt gab, dass die Prequel-Serie grünes Licht erhalten hat. Laut Variety hat das Unternehmen beschlossen, die Produktion nicht voranzutreiben und das Projekt stattdessen ganz auf Eis zu legen. Die Entscheidung kommt im Zuge der Fusion von Skydance und Paramount, bei der die neue Führung nun ihr Scripted-Drama-Angebot neu bewertet. Berichten zufolge hat sich der Fokus stattdessen auf Dexter: Resurrection verlagert, wo Michael C. Hall als ikonischer Serienmörder auf die Leinwand zurückkehrt.

Die Auferstehung wurde einfach viel wärmer aufgenommen als die Erbsünde – sowohl von den Kritikern als auch vom Publikum. Die Serie erzielte starke Zahlen: 4,4 Millionen Zuschauer sahen die Premiere in der ersten Woche und hat derzeit eine Zustimmungsrate von 94 % auf Rotten Tomatoes. Das bedeutet nun, dass Resurrection neben The Chi, The Agency und Yellowjackets Teil des Paramount+-Lineups bleibt.

Was ist mit dir – hast du Dexter: Original Sin bevorzugt, oder ist Resurrection der klare Gewinner?