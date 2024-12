Dexter erweitert sein Universum um ein Spin-off, das sich auf den kultigen Trinity Killer konzentriert

HQ

Es scheint, als würde sich das Dexter-Franchise nicht so schnell verlangsamen. Nach dem Erfolg von Dexter: New Blood und dem jüngsten Prequel Dexter: Original Sin, das sich mit den Ursprüngen des beliebten Charakters beschäftigt, gibt es noch mehr, auf das man sich freuen kann. Laut Deadline ist eine neue Spin-off-Serie in Arbeit, die sich um den berüchtigten Trinity Killer dreht, der von John Lithgow dargestellt wird. Ursprünglich Anfang 2023 als in der Explorationsphase befindlich angekündigt, bestätigen Quellen nun, dass sich die Serie bei Paramount+ mit Showtime in der Entwicklung befindet.

Der Trinity Killer, der in der vierten Staffel von Dexter als Antagonist eingeführt wurde, war ein perfektes Gegenstück zu Dexter Morgan. Als Familienvater mit einer dunklen Seite machte ihn sein Leben als Serienmörder sowohl zu einem furchterregenden Feind als auch zu einem eindringlichen Spiegelbild von Dexters eigener gestörter Psyche. Seine Rolle beim tragischen Tod von Rita, Dexters Frau, und die Auswirkungen, die er auf Dexters Sohn Harrison hatte, sind von zentraler Bedeutung für die emotionale Tiefe der Serie. Auch wenn Dexter mit der scheinbaren Niederlage von Trinity geendet haben mag, ist die Geschichte der Figur noch lange nicht zu Ende. Diese neue Serie wird Berichten zufolge seine Hintergrundgeschichte erforschen, wobei Lithgow seine Rolle wieder aufnimmt, möglicherweise in einer erzählerischen, erzählerischen Funktion, ähnlich wie Michael C. Halls Rolle in Dexter: Original Sin.

Die Show wird von den Dexter-Veteranen Clyde Phillips und Scott Reynolds kreiert und produziert, die beide zurückkehren, um dieses neue Kapitel zu gestalten. Fans der Serie können sich auf bekannte Gesichter und neue Perspektiven auf das schaurige Doppelleben des Trinity-Killers freuen. Das Spin-off befindet sich derzeit in der Entwicklung, die Episoden sind bereits geschrieben und die Produktion soll bald beginnen. In der Zwischenzeit wird Dexter: Original Sin im Januar 2025 Premiere feiern und die Fans mit dem Dexter-Universum beschäftigen.

Glaubst du, dass das Trinity Killer-Spin-off bei all diesen neuen Entwicklungen dem Original gerecht werden wird?