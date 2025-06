Dewey-Darsteller kehrt nicht für Malcolm in the Middle zurück, da er stattdessen nach Harvard geht

Das Malcolm in the Middle Revival bringt alle ursprünglichen Stars der Show zurück. Nun, alle bis auf einen, wie es scheint. Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, Frankie Muniz und andere werden zurückkehren, wenn die Serie ausgestrahlt wird, aber Erik Per Sullivan - der Schauspieler, der Dewey spielte - wird nicht zurückkehren.

Im Podcast "Fly on the Wall " mit David Spade und Dana Carvey verriet Bryan Cranston, dass er mit Sullivan gesprochen habe, aber es war ziemlich klar, dass der ehemalige Schauspieler nicht für eine Rückkehr bereit war. "Ich sprach mit Erik und sagte: 'Hey, wir haben die Show! Es wird zurückkommen." Er sagte: 'Oh, das ist fantastisch!' Und ich sage: 'Ja, wir freuen uns darauf, dich wieder zu haben'", sagte Cranston. "Er sagte: 'Oh nein, nein, ich will es nicht machen. Aber es ist fantastisch." "

"Er geht tatsächlich nach Harvard." Cranston fuhr fort. "Er ist wirklich, wirklich klug und macht gerade seinen Master in Harvard. Er sagte: 'Oh Gott, nein, ich habe nicht mehr geschauspielert, seit ich 9 Jahre alt war oder so. Also stehe ich nicht darauf." "

Sullivan zog sich nach dem Ende von Malcolm in the Middle im Jahr 2006 aus dem Rampenlicht zurück. Im Jahr 2010 zog er sich von der Schauspielerei zurück und widmet sich seitdem der akademischen Laufbahn. Die Rolle des Dewey wird stattdessen von Caleb Ellsworth-Clark in der Serie gespielt.

