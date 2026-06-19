Das Brettspiel Dewan vom französischen Spieleentwickler Space Cowboys ist seit Januar dieses Jahres auf dem Markt. Als es jedoch letzten Monat bei meiner örtlichen Post auftauchte, hatte ich kein Wort über das Spiel gehört. Dewan ist ein temporeiches Strategiespiel, in dem mehrere Stämme um begrenzte Ressourcen und Gebiete konkurrieren. Die Frage ist, ob du Zeit hast, deine Strategie zu entwickeln, bevor das letzte Lager auf dem Spielbrett platziert wird.

Alles, was du in der Brettspielbox findest.

Teile des Gameplays von Dewan werden jedem vertraut vorkommen, der Space Cowboys' Splendor gespielt hat, das Strategiespiel, bei dem man Juwelen eintauscht und versucht, das meiste Prestige zu erlangen versucht. Dewan teilt auch gewisse Ähnlichkeiten mit Ticket to Ride durch die Elemente des Sammelns und Bauens, während es gleichzeitig an die klassischen Siedler von Catan erinnert, was den Fokus auf Expansion und Gemeinschaftsbildung angeht.

Während Splendor in erster Linie darauf abzielt, eine effiziente Engine zur Ressourcengenerierung zu bauen, und Ticket to Ride sich auf die Sicherung wichtiger Routen konzentriert, kombiniert Dewan beide Ideen mit einem viel direkteren Kampf um das Board. Das Ergebnis ist ein Spiel, bei dem jeder Zug sowohl den eigenen Fortschritt als auch die Chancen der Gegner, ihre Ziele zu erreichen, beeinflusst.

Das Spiel fühlt sich sowohl gut gestaltet als auch gut produziert an. Die verschiedenen Komponenten in der Verpackung verfügen über Artwork und Design, die zumindest für mich an Guerrilla Games' Horizon Zero Dawn erinnerten. Die warme Farbpalette schmückt hochwertige Karten, Fliesen und Holzkomponenten. Jeder Stamm hat außerdem Lager in einzigartigen Formen und Farben, was eine erfrischende Abwechslung zu den traditionelleren Farbschemata aus Spielen wie Ludo bietet.

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Die warme, farbenfrohe Farbpalette des Spiels erinnert mich an die Horizon-Reihe.

In jeder Runde ziehst du Karten oder platzierst strategisch ein Lager, um deine Gegner auszutricksen. Die Entscheidungen, die du triffst, werden teilweise von der Mission – oder 'Story Tile', wie sie im Spiel genannt wird – beeinflusst, die du gewählt hast. Die Karten, die du sammelst, repräsentieren verschiedene Ressourcen und Geländetypen, die nötig sind, um deinen Stamm über das Spielfeld zu erweitern. Je mehr Karten du sammelst, desto mehr Möglichkeiten hast du, neue Lager zu errichten, aber gleichzeitig riskierst du, zurückzufallen, wenn deine Gegner schneller expandieren.

Die Platzierung der Lager steht im Zentrum des Spiels. Jedes neue Lager muss mit deinen vorherigen Siedlungen verbunden sein, was bedeutet, dass du ständig langfristige Planung gegen kurzfristige Gewinne abwägen musst. Solltest du weiter auf ein Gebiet hinarbeiten, das viele Punkte bringt, oder einen Gegner blockieren, der dasselbe tun will? Da die Ressourcen begrenzt sind und das Spielfeld sich allmählich füllt, wird jede Entscheidung im Verlauf des Spiels immer wichtiger.

Story-Tiles geben jedem Spieler auch eigene Ziele, nach denen er streben kann. Manche Missionen belohnen Erweiterungen über große Flächen, während andere gezielteres Bauen oder Kontrolle über bestimmte Geländearten fördern. Das bedeutet, dass zwei Spieler selten exakt dieselbe Strategie verfolgen, selbst wenn sie dieselben grundlegenden Spielmechaniken verwenden.

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Jeder Spieler hat neun Lager, von denen eines als Ausgangspunkt dient. Sobald ein Spieler alle seine Lager platziert hat, endet das Spiel und die Punkte werden ausgezählt. Das schafft ein interessantes Gleichgewicht, bei dem Spieler, die zurückliegen, versuchen können, das Spiel in die Länge zu ziehen, um mehr Punkte zu sammeln, während der Führende oft das Ende beschleunigen möchte, indem er schnell seine letzten Lager platziert.

Ein Spieleabend mit drei Freunden.

Sowohl mein Partner als auch ich sind große Fans von Splendor und Ticket to Ride, und wir fühlten uns sofort mit vielen Spielmechaniken von Dewan zu Hause. Das Sammeln und Bauen wirken intuitiv, aber die Strategien und Entscheidungen bieten etwas Neues. Das Spiel kann auf viele verschiedene Arten angegangen werden. Du kannst dich auf schnelle Expansion konzentrieren, um das Spiel frühzeitig zu beenden, und hoffen, dass deine Punkte ausreichen, um durchzukommen. Oder du kannst jedes neue Lager bis ins kleinste Detail planen und dessen Platzierung nutzen, um die Pläne deiner Gegner zu stören.

Dewan ändert sich auch deutlich je nachdem, ob man mit zwei, drei oder vier Leuten spielt. Das Tempo ist im Zwei-Spieler-Modus höher, während die Herausforderung steigt, wenn man zu viert am Tisch sitzt. Das dynamische Spielbrett passt sich an die Anzahl der Spieler an. Mit zwei Spielern werden zwei Startsteine und zwei Spielsteine verwendet, während sich die Anzahl der Steine bei vier Spielern verdoppelt. Das macht das Spiel nicht nur überfüllter, sondern auch deutlich unvorhersehbarer. Bereiche, die vor einer Runde noch sicher erschienen, können plötzlich von einem Gegner blockiert werden, sodass du deine Strategie schnell überdenken und anpassen musst.

Ich habe den Zwei-Spieler-Modus mit meinem Partner ausprobiert.

Dies ist ein Spiel sowohl für Brettspiel-Enthusiasten als auch für eher gelegentliche Spieler. Die Regeln sind einfach genug, um sie in einer Sitzung zu lernen, doch das Spiel hat eine strategische Tiefe, die es mit jedem Spielzug lohnender macht. Dewan bietet außerdem vier verschiedene Szenarien, die sowohl das Spielbrett als auch das Punktesystem verändern und jeder Runde ihren eigenen einzigartigen Charakter verleihen. Dynamische Ereignisse verändern das Spielfeld im Verlauf des Spiels allmählich und zwingen die Spieler, ihre Strategien anzupassen. Ein Spiel könnte im Schatten eines Vulkanausbruchs stattfinden, ein anderes bei anhaltendem Regen oder zwischen Dörfern rund um Seen. Insgesamt verleiht das dem Spiel einen hohen Wiederspielwert und sorgt dafür, dass der Inhalt der Box lange hält.

Wenn ich gebeten werde, Brettspiele zu empfehlen, frage ich meistens, welche Art von Spielen die Person spielt, um ein Gefühl für ihr Können zu bekommen. Dewan ist jedoch eines der wenigen Spiele, das ich fast jedem ohne großes Zögern empfehlen kann. Der Inhalt der Box ermöglicht es dir, das Spielerlebnis so anzupassen und zu variieren, dass der Unterhaltungswert schnell den Preis des Spiels übersteigt. Es ist einfach, damit zu starten, und bietet gleichzeitig genug strategische Entscheidungen, damit Spieler immer wieder zurückkehren.