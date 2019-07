Devotion-Entwickler hatte "keine Absicht, einen Werbegag zu inszenieren"

Der Horrortitel Devotion von Red Candle Games hat in diesem Jahr alle möglichen Probleme verursacht. Der Titel enthielt offenbar ein anstößiges Bild, das auf den chinesischen Präsidenten Xi Jinping abzielte, was chinesische Spieler gar nicht lustig fanden. Die Proteste wurden so stark, dass das Game schließlich von Steam genommen werden musste, selbst nachdem das besagte Objekt bereits aus dem Spiel entfernt war. Das alles hatte aber noch ein Nachspiel, wie wir kürzlich erfahren haben. Der chinesische Generalsekretär reagierte auf den Spott, indem er die Geschäftslizenz eines beteiligtes Publishers widerrufen ließ.

Das taiwanische Studio hat nun ihrerseits eine öffentliche Erklärungverbreitet, auf dem sie sich bei allen Beteiligten entschuldigen und um Nachsicht mit ihren Betriebspartnern bitten. Der "unermessliche Schaden", den das Studio eigenen Aussagen zufolge verursacht habe, sei in erster Linie ein Fehler der Projektmanager von Devotion. Etwaige Unterstützer des Vorhabens hätten damit nichts zu tun, deshalb sei es nicht fair, dass sie nun darunter leiden. Das Studio macht auch klar, dass sie die Sache nicht noch weiter verschlechtern wollen.

Deshalb haben sich die Mitbegründer des Studios "einstimmig" dazu entschieden, Devotion "in naher Zukunft nicht erneut zu veröffentlichen". Das Team hatte aber noch mehr zu sagen:

"[Wir] bemerken, dass viele Akteure, Branchenfreunde und Medien allmählich verstehen, dass der Vorfall in der Tat ein [Fehler] des Projektmanagements und keine vorsätzliche Handlung war", heißt es in der Erklärung. "Wenn die Öffentlichkeit in Zukunft bereit wäre, dieses Spiel rational zu betrachten und uns die Möglichkeit zu geben, das Vertrauen unserer Spieler wiederherzustellen, würde Red Candle die Wiederveröffentlichung von 'Devotion' erneut in Erwägung ziehen."

Das Studio sagt weiter, dass sie das, was passiert ist, für "unentschuldbar" halten und die alleine Schuld auf sich nehmen. Gleichzeitig hofft Red Candle, dass andere "von weiterer Kritik entschuldigt" werden.

"Wir haben während der Produktion des Spiels einen kritischen und unprofessionellen Fehler gemacht. Es ist traurig, dass sich der Fokus des Spiels drastisch verschoben hat, seit das fehlerhafte Kunstobjekt gefunden wurde. Ein Revisions-Patch wurde sofort implementiert, da wir absolut nicht die Absicht hatten, einen Werbegag zu inszenieren." Laut eigenen Aussagen habe sich "niemand gewünscht [...], dass sich ein solcher Vorfall ereignet".

Was haltet ihr von dieser ganzen Angelegenheit?