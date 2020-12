Devotion: GOG lässt Red Candle Games aufgrund "aufgeregter Gamer" im Stich

Als ob CD Projekt Red aufgrund von Cyberpunk 2077 derzeit noch nicht genug zu tun hätte, ist der Publisher heute mal wieder in ein Wespennest getreten. Nachdem die Leute von Red Candle Games am Morgen frohen Mutes bekanntgaben, dass ihr in Asien umstrittenes Spiel Devotion am 18. Dezember auf der Verkaufsplattform GOG.com veröffentlicht wird, erlebten sie ein unschönes Déjà-vu.

Die Social-Media-Kanäle von GOG haben die kostenlose Werbung schnell aufgegriffen. Doch nur wenige Stunden nachdem das Unternehmen so bereitwillig auf die Neuveröffentlichung des Horrorspiels hingewiesen hatte, änderte die Firma plötzlich ihre Meinung. Eigenen Aussagen zufolge seien "viele Nachrichten von Gamern eingegangen", die anscheinend ihre Empörung über die Entscheidung des Publishers zum Ausdruck brachten. Deshalb ruderte die Firma zurück und Red Candle Games steht nun wieder einmal ohne Vertriebspartner da.

Zur Erinnerung: Devotion enthält in einigen Szenen Referenzen, die von gewissen Spielern als Schmähkritik auf Chinas Präsidenten Xi Jinping angesehen werden. Nachdem diese Anschuldigungen bekanntwurden, schwappte ein politischen Shitstorm über Red Candle Games, deren Vertragspartner das Spiel schließlich vom Markt nehmen mussten.

Ob CD Projekt Red nun wirklich die bösen Gamer fürchtet oder doch eher darum bangt, die chinesische Regierung zu verärgern, können und wollen wir nicht beantworten. Klar ist jedoch, dass diese wankelmütige Haltung dem angeschlagenen Marken-Image der Polen nicht gerade helfen dürfte. Auf kleinere Teams hinterlässt die fehlende Unterstützung ebenfalls keinen guten Eindruck: Die Gründerin von Glass Bottom Games, Megan Fox, hat die geplante Veröffentlichung ihres lustigen Titels Skatebird auf GOG aufgrund dieser Entscheidung deshalb direkt gestrichen.