Devolver verteidigt exklusive Deals auf Steam und im Epic Games Store

Der PC-Markt war eine Zeit lang in Aufruhr, nachdem Epic Steam den Krieg erklärt hat. Valves Vertriebsplattform beherrscht die PC-Landschaft seit langem und hat über die Jahre eine weitgehende Monopolstellung ausbauen können. Epics Strategie hat mit exklusiven Abkommen und niedrigeren Konditionen zu tun, was einige PC-Spieler als persönlichen Angriff wahrgenommen haben.

Mit der Frage, ob der Zweck die Mittel heiligt oder nicht, beschäftigt sich auch der Indie-Publisher Devolver Digital. In einem Interview mit GameSpot sagte Devolver-Gründer Graeme Struthers, dass daran nichts falsch sei, ein Spiel ausschließlich auf der einen oder der anderen Vertriebsplattform zur Verfügung zu stellen.

"Der Anstieg von Entwicklern und Publishern, die zu Epic wechseln und Exklusivität einführen, hält nicht wirklich an. Ich spiele Spiele auf Playstation, Xbox, Switch - [...] wir haben Konsolen-Exklusivverträge mit Sony und Microsoft abgeschlossen. Ich denke, wir müssen Steam für das respektieren, was sie getan haben. Ohne sie wäre nichts von all dem überhaupt zum Gesprächsthema gekommen."

"Irgendwann wird es immer Wettbewerb geben. Epic ist der Ansicht, dass ihre Art, Inhalte auf ihre Plattform zu bringen, eine weitaus großzügigere Umsatzbeteiligung ist, und sie haben das Thema Exklusivität offensichtlich vorangetrieben - das ist großartig. Und es gibt Entwicklern und Publishern eine Chance. Allerdings kann man die beiden Sachen nicht [miteinander] vergleichen. Steam hat was weiß ich wie viele Hunderte Millionen Dollar in ihre Plattform investiert, Epic muss das erst noch tun. Ich sage nicht, dass sie das nicht tun werden, nur hoffentlich machen sie das auch. In Bezug auf die Funktionen und die Werkzeuge für Entwickler gibt es noch viel Nachholbedarf. Aber der Wettbewerb ist gut."