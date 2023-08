Devolver verschiebt Anger Foot, Skate Story, The Plucky Squire, Pepper Grinder und Stick It to The Stickman auf 2024

HQ

Die Spekulationen überschlugen sich, als Devolver Digital sein allererstes Devolver Delayed Showcase ankündigte . Welche Spiele würde der beliebte Indie-Publisher auf 2024 verschieben und welche, wenn überhaupt, würden noch in diesem Jahr auf den Markt kommen? Hier sind Ihre Antworten.

Das 3-minütige Video, das Sie unten sehen können, zeigt, dass Anger Foot, Skate Story, The Plucky Squire, Pepper Grinder und Stick It to The Stickman alle auf unbestimmte Termine im Jahr 2024 verschoben wurden. Das bedeutet, dass Spiele wie Gunbrella, Karma Zoo, The Cosmic Wheel Sisterhood, The Talos Principle 2 und Wizard with a Gun noch später im Jahr 2023 erscheinen werden, wenn alles nach Plan läuft, so dass wir trotz der fünf Verzögerungen in diesem Jahr noch einige sehr vielversprechende Spiele von Devolver bekommen.