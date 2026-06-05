Devolver Digital wird seinen jährlichen Direct "später im Jahr" veranstalten.

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Normalerweise können wir erwarten, dass der Indie-Publisher Devolver Digital auf der 'Nicht-E3'-Phase präsent ist, wo das Unternehmen oft eine verrückte und eigenartige Präsentation präsentiert, die einige wirklich vielversprechende Indie-Projekte in den Mittelpunkt stellt. Für 2026 wird das nicht der Fall sein.

Devolver Digital hat in den sozialen Medien bestätigt, dass es diese Woche keinen Direct anbieten wird und stattdessen anstrebt, die Showcase "später im Jahr" auszurichten, da es "ein paar neue Spiele noch etwas länger kochen lassen muss".

Natürlich haben wir zu dieser Jahreszeit keinen Mangel an Showcases und Events, daher wird das Fehlen von Devolver nicht allzu sehr auffallen. Mit dem Start von Starseeker: Astroneer Expeditions und Dark Scrolls im Juni bat der Publisher die Fans jedoch, Exemplare der Spiele zu kaufen, da wir so "einen großen Hollywood-Star in den Devolver Direct bringen können", bevor er anspielte: "Vielleicht Elle Fanning."

Was erhoffen Sie, dass Devolver Digital bei seinem jährlichen Direct zeigt?