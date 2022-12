Devolver Digital veranstaltet Holiday Showcase

HQ

Devolver Digital veranstaltete kürzlich sein Devolver Public Access Holiday Special, ein Gaming-Showcase, das allem gewidmet ist, was der Publisher derzeit für 2023 geplant hat. Es dauert nicht mehr lange bis zum neuen Jahr, und es scheint, dass Devolver den Hype-Zug früh in Gang bringt.

Die Vitrine dauert etwa eine halbe Stunde und hat den traditionellen kreativen, seltsamen Devolver-Stil, an den Fans des Studios inzwischen gewöhnt sind. Eine Figur namens Mr. Meatless zum Beispiel moderiert die Show.

Das Public Access Holiday Special beginnt mit einem kurzen Blick auf The Plucky Squire, ein interessantes Abenteuerspiel, bei dem Wortspiele zu einem integralen Bestandteil des Gameplays werden. 2D- und 3D-Grafiken kombinieren sich in The Plucky Squire und verleihen ihm einen einzigartigen visuellen Stil.

Es gab eine Reihe anderer Spiele, die in Devolvers Public Access Holiday Special gezeigt wurden, aber einige herausragende Punkte für uns sind Anger Foot, ein rasantes Actionspiel, das viel Treten beinhaltet, und Skate Story, bei dem ein Skateboard-Dämon die Aufgabe hat, den Mond zu schlucken.

Schauen Sie sich den Rest von Devolvers neuestem Showcase an und lassen Sie uns wissen, was Sie denken.