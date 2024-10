Devolver Digital spricht über Switch 2 und lobt Nintendos Konsole: "Sie war viel Indie-freundlicher"

HQ

Nintendo hat seine neue Konsole, die (wahrscheinlich) Nintendo Switch 2 heißen wird, noch nicht angekündigt, aber Gerüchte besagen, dass die meisten Entwickler von Drittanbietern bereits Devkits haben und derzeit an Spielen für die neue Konsole arbeiten, die Gerüchten zufolge im Frühjahr 2025 erscheinen soll.

Zurück in Barcelona, bei der Neva-Vorschau-Veranstaltung, hatte Gamereactor die Chance, mit Graeme Struthers, dem Chief Operating Officer von Devolver Digital, zu sprechen. Er teilte unsere Begeisterung über den Switch-Nachfolger und lobte zudem Nintendos Leistungen für Indie-Entwickler.

"Ich denke, viele der Leute, die bei Devolver arbeiten, sowie viele der Entwickler, die bei Devolver arbeiten, sind Nintendo-Fans, die zu NES, Super Nintendo und ganz zurückgehen, also ist die Arbeit an Nintendo etwas, das viele von uns schon immer machen wollten", sagte Struthers.

Der COO von Devolver Digital lobt die Nintendo Switch: "Sie hat etwas gegen den Trend getan".

Struthers ist der Meinung, dass die Switch "indie-freundlich" war und kleineren Entwicklern sehr geholfen hat.

"Das Switch-Gerät, ich meine, es hat etwas getan, das vielleicht gegen den Trend war. Es war nicht hochauflösend, es war ein einfaches Angebot und das machte es viel Indie-freundlicher."

"Ich denke, dass es für AAA vielleicht schwieriger ist, an diesem Ort zu arbeiten. Ich denke also, dass wir auch davon profitiert haben. Ich glaube, wir haben jetzt etwa 50 verschiedene Spiele auf der Switch veröffentlicht." (Anmerkung der Redaktion: Laut der eigenen Website von Devolver haben sie 56 Spiele auf der Switch veröffentlicht).

Struthers hat sogar angedeutet, dass wir Neva auf Switch 2 sehen könnten. "Wir sind gespannt auf das, was Nintendo als nächstes tun wird, und wir müssen wie alle abwarten, um zu sehen, was das ist. Aber ja, wir sind aufgeregt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie einige der Spiele sehen werden, vielleicht sogar dieses", sagte er.

"Wir würden uns gerne vorstellen, dass es einen Platz auf dieser Plattform hat, aber wir müssen abwarten und sehen", so Struthers abschließend. Im selben Interview sprach er auch darüber, dass die Verfilmung von Hotline Miami immer noch irgendwo in Hollywood ist. "Vielleicht will Ryan Gosling es machen."

Unser vollständiges Interview mit Graeme Struthers, dem COO von Devolver Digital, finden Sie unten.