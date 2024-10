Devolver Digital COO über Hotline Miami Adaption: "Vielleicht will Ryan Gosling es am Ende machen"

HQ

Während Devolver Digital einer der Top-Indie-Publisher des Gaming-Sektors bleibt, hat das Unternehmen den Spielen, die es vertritt, stetig geholfen, neue Medienmöglichkeiten zu erkunden. Dazu gehört auch, nach Hollywood zu reisen, um Film- oder Serienadaptionen ihrer größten Spiele auf die Beine zu stellen, was genau seit einigen Jahren bei Hotline Miami der Fall ist.

Es gibt schon seit einiger Zeit Berichte über eine Hotline Miami Adaption, aber anscheinend nichts Substanzielles. Um die Verwirrung zu zerstreuen, haben wir mit Graeme Struthers, dem Chief Operating Officer von Devolver Digital, gesprochen, um zu sehen, wie das Projekt voranschreitet.

Struthers sagte: "Es gibt also eine Reihe von Projekten, die in dieser Hollywood-Welt sind, wo sie versteigert wurden, sie werden adaptiert, aber ich meine, das ist eine Welt, mit der ich nicht wirklich vertraut bin, aber ich verstehe, dass das, was dort wirklich passiert, ist, dass die Leute sich an das Projekt binden, sie versuchen dann, es ins Studio zu bringen, um zu sehen, ob sie es weiterverfolgen wollen... aber Cult of the Lamb ist etwas, das ist Es wird daran gearbeitet, es gibt immer noch ein Hotline Miami Drehbuch irgendwo in Hollywood in der Entwicklung, also werden wir sehen, wir werden sehen. Vielleicht will es Ryan Gosling am Ende schaffen."

Lange Rede, kurzer Sinn, es sieht so aus, als müssten wir noch eine ganze Weile warten (vielleicht ewig), bevor wir Hotline Miami auf der großen oder kleinen Leinwand sehen, aber auf der positiven Seite macht die Adaption von Cult of the Lamb immer noch Fortschritte, so dass es heute zumindest einige gute Nachrichten gibt.

Um mehr über Struthers' Gedanken zur Situation von Annapurna Interactive, die Zukunft von Neva Entwickler Nomada Studio und wie Devolver Digital die Nintendo Switch 2 angeht, erfährst du im vollständigen Interview unten.