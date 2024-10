Devolver Digital COO kommentiert die Schwierigkeiten von Annapurna Interactive und den Entlassungstrend in der Branche

HQ

Es waren ein paar sehr herausfordernde Jahre für die Spieleindustrie, denn trotz Rekordspielerzahlen und immenser Einnahmen haben Zehntausende von Menschen ihren Job verloren. Hinzu kommt, dass Annapurna Interactive, einer der Top-Indie-Publisher in der Branche, kürzlich sein gesamtes Team nach einem Streit mit der Art und Weise, wie das Unternehmen geführt wurde, zurücktreten musste, was wir in einem Interview mit einem anderen Indie-Publishing-Titanen gefragt haben.

Während eines Gesprächs mit Graeme Struthers, dem COO von Devolver Digital, haben wir ihn über das herausfordernde Umfeld in der Spieleindustrie und seine Gedanken zur Situation von Annapurna Interactive befragt. Er erzählte uns:

"Ich meine, erstens ist es nie schön zu sehen, wie Menschen ihren Job verlieren und du die Annapurna erwähnst. Ich meine, wir sehen sie als einen der besten Indie-Publisher der Branche. Ihr Spielekatalog war fantastisch, also ist es ein kleiner Schock. Weitere Entlassungen... Ich denke, es gibt eine Menge Analysen, warum das passiert. Wir, soweit wir die Dinge sehen, sind sehr optimistisch, was die Zukunft angeht. Ich denke, wir haben eine ganze Reihe von verschiedenen Projekten und ich denke, wir fühlen uns immer wohl, dass wir nicht nur an einem Ort sind. Wir sind in vielen Genres und auf vielen Plattformen unterwegs. Es ist also eine harte Zeit, vor allem, wenn man sieht, wie Freunde in anderen Unternehmen ihren Job verlieren."

Struthers fuhr dann fort zu erwähnen, wie sich die Schwierigkeiten der Entlassungswelle auch auf die Spielemedien ausgewirkt haben, und merkte an: "Es wirkt sich auch auf die Medien aus. Wir sehen, dass viele Dinge in den Medien passieren, was ein Problem ist, weil wir uns auf die Medien verlassen, um die Botschaft zu verbreiten. Ich meine, wir sind ein winziges Unternehmen, also ist es für uns sehr wichtig, Medien im Haus zu haben und zu sehen, was wir tun. Es ist also besorgniserregend, wenn wir sehen, dass die Medien... Einige recht bekannte Seiten sind in den letzten sechs Monaten verschwunden. Das ist also ein Problem, und ich persönlich glaube nicht, dass die Antwort immer über die sozialen Medien erfolgen wird. Es muss sein... Journalisten sind ein wichtiger Teil unserer Branche. Das ist also sicherlich ein Problem."

Während ihr das vollständige Interview mit Struthers unten sehen könnt, könnt ihr auch auf die folgenden Links gehen, um seine Kommentare zur Hotline Miami-Adaption zu erhalten und wie der Indie-Publisher Nintendos Switch-Nachfolger angeht.