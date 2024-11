Devolver Delayed Zusammenfassung: Verschobene Spiele bis 2025 und Angebote für aktuelle Veröffentlichungen

HQ

Die diesjährige Devolver Delayed-Feier war eine wunderbare Parodie auf die Preisverleihungen der Videospielindustrie. Die Gala war viel kürzer als im letzten Jahr (zum Glück für die Partner von Devolver, zum Unglück für diejenigen unter uns, die mehr Comedy auf dem Bildschirm sehen wollten), aber sie diente dazu, zu bestätigen, dass diese drei mehr oder weniger lang erwarteten Spiele ihre Veröffentlichung tatsächlich auf das nächste Geschäftsjahr verschieben, über März 2025 hinaus, ohne dass derzeit ein konkretes Datum genannt wird. Es handelt sich um Baby Steps (Baby Steps Team), Stick it to the Stickman (Free lives) und Skate Story (Sam Eng).

Positiv zu vermerken sind natürlich die Spiele, die dieses Jahr auf den Markt gekommen sind und die Devolver jetzt mit einem Rabatt für PC-Nutzer anbietet. Pepper Grinder, Anger Foot, Children of the Sun, The Crush House, Sumerian Six, The Plucky Squire und Neva haben alle Rabatte zwischen 20% und 50%, wie es bei Cricket through the Ages der Fall ist.

Drei Spiele also, die einen Platz im Kalender 2025 finden müssen, um zu glänzen, der sich schnell mit großen Namen füllt. Das heißt, wenn sie sich nicht endlich dazu entschließen, sich auf die Odyssee der wirklichen Entwicklung von Volby's Adventure DX mit Daniel Mullens, dem Schöpfer von Inscryption, zu begeben, der den lustigsten Gag des Events hatte.