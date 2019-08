Devil's Hunt mit festem September-Termin

Das Warschauer Games-Studio Layopi hat ihren Action-Titel Devil's Hunt bereits vor einem guten Jahr vorgestellt, damals mit durchaus positiven initialen Reaktionen. Diese Woche haben wir das Veröffentlichungsdatum bekommen, frisches Gameplay gesehen und von einer Switch-Umsetzung erfahren. Der Release-Termin von Devil's Hunt ist der 17. September, vorerst wurde nur der PC (Steam) als Plattform angegeben. Versionen für PS4, Xbox One und Switch wurden derweil auf das erste Quartal 2020 verschoben.

Im dritten Actionspiel des Entwicklers übernehmen wir die Rolle von Desmond, einem Halbdämon mit außergewöhnlicher Kraft. Sein dämonischer Arm - der dem von Alex Mercer in der Prototype-Serie ähnelt - gibt ihm übermenschliche Stärke. Wir sollen auch Standardwaffen verwenden können, allerdings liege der Schwerpunkt im Kampf laut den Entwicklern auf den besonderen Fähigkeiten des Protagonisten.

Der Umriss der Geschichte sieht ziemlich banal aus, denn Desmond gerät zwischen die Fronten von Himmel und Hölle und muss sich halt irgendwie durchschlagen. Der Schauplatz von Devil's Hunt wurde mittlerweile in die Vereinigten Staaten verlegt, in der Pressemitteilung war konkret von Miami die Rede. Was wir im neuen Gameplay-Trailer gesehen haben erinnerte etwas an Devil May Cry, sicher folgen in Kürze weitere Gameplay-Eindrücke.