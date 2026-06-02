DevilishGames erkundet Horror durch die Linse einer Game Boy Camera in You Are Family

Wenn Sie heutzutage ein Videospiel wollen, das Sie überrascht, müssen Sie sich in die heutige pulsierende Indie-Szene eintauchen. Das Gameplay ist oft ebenso skurril wie einzigartig, und ein Beweis dafür ist der beunruhigende neue Trailer des spanischen Studios DevilishGames, You Are Family.

Sie beschreiben es als psychologisches Horror-Abenteuer, und das Einzigartige ist, dass das gesamte visuelle Design mit einer alten Game Boy Camera erstellt wurde, jenem markanten Zubehör, das 1998 für Nintendos erste Handheld-Konsole in den Handel kam. Diese künstlerische Vision ist das Werk des Künstlers Kramelman.

In You Are a Family untersuchen wir Verschwindenfälle und seltsame Vorkommnisse in einem abgelegenen Landhaus. Um zu überleben und die Wahrheit zu entdecken, muss der Spieler genau beobachten, mit den Bewohnern des Hauses sprechen und jede Ecke und jeden Winkel auf der Suche nach Hinweisen und durch das Lösen von Rätseln erkunden.

You Are Family verbindet den spannendsten psychologischen Horror mit schwarzem Humor und dem Geist des B-Movie-Kinos und wird 2027 für PC, PS5, Xbox Series und Nintendo Switch erhältlich sein. Sehen Sie sich unten den Ankündigungstrailer und die Screenshots zu You Are Family an.