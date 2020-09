Devil May Cry V: Special Edition schnetzelt sich sensationell auf PS5 und Xbox Series

Capcom hat eine kleine Überraschung für Fans von schnellen Character-Action-Games vorbereitet. Die Japaner werden Devil May Cry 5 in der sogenannten Special Edition digital auf die neue Konsolengeneration (Playstation 5 und Xbox Series) bringen, sobald die im November startet. Ein kleiner Trailer zeigt grafische Updates, ein erhöhtes Gegneraufkommen und viel Effektgewitter, obwohl ja bereits das Originalspiel ordentlich spratzte. Ein genaues Datum wurde nicht kommuniziert, weil die Next-Gen-Systeme auf der Welt zu unterschiedlichen Zeiten ausgeliefert werden. Im Zeitraum vom 10. November (Xbox Series) bis zum 19. November (PS5) müsste der Titel digital aber wie gesagt am Start sein.

