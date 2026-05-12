Devil May Cry - Staffel 2

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Es gibt nur wenige Schöpfer, die so erfolgreich Videospiele adaptiert haben wie Adi Shankar. Was ursprünglich mit Castlevania begann, das bis heute eine der besten Videospiel-Adaptionen ist, entwickelte sich bald zu dem hervorragenden und ungewöhnlichen Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, dem Castlevania-Nachfolger/-sequel Nocturne und auch der Anime-Version von Capcoms Devil May Cry. Shankar weiß, was es braucht, um Videospiele in fesselndes Fernsehen zu verwandeln, und dieses vergangene Portfolio beweist das einfach, auch wenn ich der Meinung war, dass die erste Staffel von Devil May Cry etwas zu wünschen übrig ließ.

Versteh mich nicht falsch, die ersten Folgen von Devil May Cry haben viel Spaß gemacht und jede Menge atemberaubende Action geboten, aber ich finde, es hat etwas zu lange gedauert, bis die Geschichte richtig in Gang kam, und es wurde zu viel Zeit darauf verwendet, die Charaktere vorzustellen und ihre Motivationen zu enthüllen, ohne dass das wirklich etwas gebracht hat. Es hatte zwar seine Macken und Schwächen, aber im Großen und Ganzen bildete Devil May Cry eine solide Grundlage, auf der man aufbauen konnte. Daher überrascht es euch wahrscheinlich nicht, dass die zweite Staffel eine bedeutende Weiterentwicklung darstellt.

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Das nächste Kapitel der Geschichte setzt direkt nach den Ereignissen der ersten Staffel an und zeigt im Grunde, wie Dante und die Bande versuchen, einen weiteren Plan zu vereiteln, um ein Portal ins dämonische Reich Makai zu öffnen und letztlich eine höllische Invasion wie nie zuvor zu sehen. Das zusätzliche Detail diesmal ist die größere Rolle, die Vergil spielt, und wie der Dämonenherr von Mundus in die Vergangenheit der Sparda-Brüder verstrickt ist und wie dies mit Argosax verbunden ist, einem ehemaligen Dämonengott, der versucht, an die Macht zurückzukehren. Im Grunde genommen wurde die verworrene, fast schon spionageartige Geschichte um White Rabbit zugunsten weitaus atemberaubenderer Kämpfe zwischen Göttern und Menschen in den Hintergrund gedrängt, und das bedeutet natürlich, dass die zweite Staffel von Devil May Cry randvoll mit beeindruckenden Schauplätzen und Actionsequenzen ist, die einem den Atem rauben werden.

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Wenn die erste Staffel taktvoller und fast langsamer in der Vermittlung der Erzählung war, ist diese zweite Staffel das Gegenteil. Diese Episodenrunde ist eine ungebremste Angelegenheit, in der man zwischen eindrucksvollen und auffälligen Handlungssträngen und Szenen hin- und herspringt, in denen das Schicksal der Welt immer in Gefahr zu sein scheint. Es ist vielleicht manchmal zu hektisch und chaotisch, sodass wenig Raum bleibt, damit die Geschichte langsamer wird und die Emotionen an die Oberfläche kommen, aber was ein Unterhaltungsprodukt angeht, besonders eines, das auf der Devil May Cry-Reihe basiert, fühlt sich das wie eine passendere und fesselndere Richtung an.

Die Erzählung hat immer noch ihre komplexeren und bewussteren Wendungen, von denen einige im Verlauf der Staffel immer offensichtlicher werden. Hier gibt es Enthüllungen, die Uneingeweihte überraschen werden, was letztlich zumindest für die Kernfiguren, die diesmal im Rampenlicht stehen, zu einer fesselnden Charakterentwicklung führt. Und vielleicht ist hier die zweite Staffel von Devil May Cry am schwächsten, da so viel Wert auf Dante, Vergil, Lady/Mary, Mundus und Arias gelegt wird, dass fast jeder andere Charakter wie ein nachträglicher Gedanke wirkt. Diese Hauptfiguren wirken diesmal zwar besser zusammengesetzt, mit besseren Motivationen und besserem Schreiben, aber für eine Serie, die offensichtlich auch mindestens eine dritte Staffel im Sinn hat, muss man sich Sorgen machen, dass in dieser Geschichte keine zusätzlichen Charaktere eingesetzt werden und dass außer dem Hauptcast niemand heraussticht (oder überhaupt wirklich am Leben bleibt...).

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Aber hey, was Shankar und Netflix mit dieser zweiten Episodenrunde geschaffen haben, ist ein wirklich spannender Action-Trip, bei dem die Animation heraussticht, das Tempo einen nie nach mehr verlangen lässt und die dazugehörige Musik das Blut in Schwung bringt. Es ist unterhaltsam und aufregend, und man könnte sich von einer Devil May Cry-Adaption kaum mehr wünschen.