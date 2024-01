Devil May Cry: Peak of Combat

Wir alle wissen, dass es viele, viele, viele sinnlose mobile Versionen berühmter, namhafter, kultiger Spieletitel gibt, die im Grunde nur dumme, gierige Geldgier sind und nicht etwas, das es wert ist, gespielt zu werden. Doom verwandelte sich in ein hoffnungsloses Handyspiel, das von Mikrotransaktionen durchtränkt ist, genau wie Witcher, Elder Scrolls, Forza und jetzt sogar Devil May Cry. Hierfür... Hat sehr wenig mit Capcoms Originalserie zu tun. Es müsste also Dante sein, der der einzige wirkliche gemeinsame Nenner ist. Dante spielt die Hauptrolle zusammen mit seinen beiden Freunden Vergil, Nero und Lady und ihre Mission ist es, Dämonen zu töten. Hier gibt es keine nennenswerte Story - als Spieler wird man direkt in den ersten Kampf geworfen und das meiste, was über die dialoglastigen Zwischensequenzen vermittelt wird, ist Unsinn.

Bei der Spielmechanik geht es so ziemlich nur darum, eine einzige Berührungstaste zu drücken. Dante springt zwischen den Kämpfen hin und her und bewegt sich anmutig durch die Luft, während er seine tödlichen Angriffe ausführt. Die Animationen sind wunderschön, aber es ist hoffnungslos eintönig. Im Gegensatz zu Capcoms klassischem Devil May Cry-Spiel gibt es hier keine Geschicklichkeits- oder Trainingsanforderungen für die Spieler. Es sind keine Combos erforderlich. Keine Ausweichmanöver. Tupfe einfach deinen Zeigefinger wie ein Verrückter auf den Angriffsknopf und besiege die Dämonen, ohne Schaden zu nehmen.

Hier dreht sich alles um die Mikrotransaktionen. Alles. Peak of Combat ist ein super japanisches Gacha-Spiel, bei dem es darum geht, zu spielen, "Ausdauer" zu sammeln und eine Lotteriemaschine zu ziehen, um zu sehen, ob Sie mehr "Ausdauer" gewonnen haben, um voranzukommen. In den meisten Fällen gewinne ich jedoch absolut nichts und für jedes abgeschlossene Level gebe ich einen Ausdauerpunkt, was ein 30stel dessen ist, was oft erforderlich ist, um im Spiel voranzukommen. Was braucht es also, um voranzukommen? Sie haben es erraten. Mikrotransaktionen. Um Peak of Combat wie vorgesehen spielen zu können, musst du dein Portemonnaie öffnen und obwohl es große Pakete mit Ausdauer gibt, ist das Spiel mehr daran interessiert, dass du als Spieler kontinuierlich kleinere Beträge pro Tag einzahlst. Es ist ein ekelhaftes kleines Arrangement, über das es sehr, sehr schwierig ist, etwas Positives zu sagen.

Die Grafik hingegen ist in Ordnung. Wie ich bereits erwähnt habe, sind die Animationen schön und das Design ist gut gemacht mit genau dem richtigen Devil May Cry-Gefühl. Die verschiedenen Dämonen und Pfade, die Dante durchläuft, fühlen sich an, als kämen sie direkt aus Capcoms erstem Spiel dieser beliebten Serie und auch wenn mich das Gacha-Ding mit 700.000 verschiedenen Fortschrittssystemen und Skilltree-Bildschirmen über alle Maßen langweilt, ist die Präsentation aus der Designperspektive stilvoll gemacht.

Peak of Combat hätte eigentlich "Peak of Greed" heißen sollen, denn es ist ohne Zweifel eines der ekelhaftesten Spiele in Bezug auf Pay-2-Play, die mir in den letzten zehn Jahren begegnet sind.

