Devil May Cry kehrt im Mai für die zweite Staffel zu Netflix zurück

HQ

Wenn Ihnen die erste Staffel der Netflix-Anime-Adaption von Devil May Cry gefallen hat, haben wir einige gute Neuigkeiten zu teilen. Die zweite Staffel ist ziemlich nah, da die Streaming-Plattform bekannt gegeben hat, dass sie bereits im Mai auf dieser Plattform debütieren wird.

Die zweite Staffel, die am 12. Mai zurückkehren soll, greift die Ereignisse der ersten Staffel auf und wird als "herzerwärmendes Familientreffen" beschrieben. Wir haben noch keine Details zur Handlung, und ebenso wurde noch kein Trailer veröffentlicht, da diese meist etwa einen Monat vor dem Start erscheinen. aber wir bekommen in den kommenden Episoden einen neuen Einblick in Dante, wie er von den Animatoren von Studio Mir gezeichnet wurde.

Falls du Devil May Cry noch nicht gesehen hast, lies unbedingt unsere Rezension zur ersten Staffel und schau dir auch den First Look der zweiten Staffel (kein offizieller Trailer) unten an, um einen Vorgeschmack auf das Angebot zu bekommen.