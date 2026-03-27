Devil May Cry 5 scheint eine Nintendo Switch 2 Version zu bekommen

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Capcom ist in letzter Zeit unglaublich erfolgreich gewesen, mit den kommerziellen Erfolgen der Resident Evil- und Monster Hunter-Serien und Plänen, in neue Bereiche zu expandieren und beliebte Klassiker wie Pragmata bzw. Onimusha: Way of the Sword zurückzubringen.

Der japanische Publisher hat auch mit einigen seiner Adaptionen guten Erfolg erzielt, insbesondere mit der Zeichentrickserie Devil May Cry für Netflix, die bald ihre zweite Staffel bekommen wird. Vor diesem Hintergrund wäre es nicht schön, etwas mit einem Devil May Cry-Videospiel zu bekommen, das mit der nächsten Episodenrunde harmoniert?

Wenn du zustimmst, ist die gute Nachricht, dass etwas zu passieren scheint, denn eine aktuelle Veröffentlichung auf dem taiwanesischen Bewertungsboard (laut Nintendo Everything) hat die Existenz einer neuen Ausgabe von Devil May Cry 5 enthüllt, die offenbar für die Nintendo Switch 2 erscheint.

Es ist bekannt als Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition und obwohl es von Capcom bisher keine Bestätigung für seine Existenz gibt, gehen solche Bewertungen meist immer einer offizielleren Ankündigung voraus, wie wir es auch im Fall von Sonic Frontiers: Definitive Edition erwarten.

Würdest du dir eine Kopie von Devil May Cry 5 auf der Nintendo Switch 2 besorgen?