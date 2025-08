Devil May Cry 5 Monster Hunter Wilds im letzten Quartal übertroffen Der neueste Monster Hunter ist in den Charts ein wenig abgestürzt, obwohl er sich Anfang des Jahres so gut verkauft hat.

HQ Capcom hat kürzlich zwei wichtige Meilensteine für seine Franchises gefeiert: Devil May Cry 5 hat die kumulierte weltweite Verkaufszahl von 10 Millionen verkauften Einheiten erreicht, und Street Fighter 6 hat im vergangenen Quartal 5 Millionen Einheiten verkauft. Wenn man sich jedoch die Finanzzahlen von Capcom ansieht, ist dieser Erfolg ein bittersüßes Gefühl. Die vergangenen Spiele haben die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, aber die neueren Veröffentlichungen scheinen sie verloren zu haben. Nach dem größten Start der Franchise und dem am schnellsten verkauften Spiel von Capcom aller Zeiten, verkaufte sich Monster Hunter Wilds im letzten Quartal nur 477.000 Mal, was es nur ~90k über den 389.000 Exemplaren von Monster Hunter Rise liegt. Monster Hunter Wilds versucht weiterhin, neue und wiederkehrende Spieler zu gewinnen, aber da das Spiel erst seit ein paar Monaten auf dem Markt ist, ist es schwierig vorherzusagen, wie es sich langfristig schlagen wird. Sinkende Umsätze lassen die Zukunft sicherlich nicht rosig aussehen. Capcom bleibt jedoch dabei, ein starkes Portfolio vor sich zu haben. Resident Evil Requiem wird noch vor Ende dieses Geschäftsjahres, im Februar 2026, veröffentlicht, und dank der Netflix-Serie Devil May Cry werden weitere Synergien geprüft, um große Franchises mit frischen Augen zu versehen.