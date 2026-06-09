Devil May Cry 5 landet diesen Monat auf Switch 2 in der Devil Hunter Edition

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Während der Nintendo Direct war Capcom vor Ort, um Updates zu einigen seiner aktuellen Spiele zu teilen, nämlich dass einige aktuelle Hits in Form von dedizierten Ports auf die Switch 2 gebracht werden. Während Dragon's Dogma 2 zu Beginn der Serie versprochen wurde, ebenso wie Onimusha: Way of the Sword, tauchte Devil May Cry 5 zur Hälfte auf auf und kündigte einen baldigen Switch 2-Release an.

Dies wird speziell die Devil Hunter Edition des Spiels sein, die das Basisspiel und eine Vielzahl von DLCs zusammenfasst, um ein unverzichtbares und vollgepacktes Ganzes zu schaffen. Die Switch-2-Version des beliebten Actiontitels ist bereits für die Vorbestellung geöffnet und der Start steht ebenfalls kurz bevor, mit Plänen, bereits am 23. Juni zu erscheinen, nur wenige Tage vor dem Start von Star Fox.

Uns wird gesagt, dass diese Version des Spiels sowohl im TV- als auch im Handheld-Modus mit 60 fps laufen kann, wobei für die angedockte Version gegenüber der Handheld-Option wahrscheinlich ein Auflösungsschub verfügbar ist.

Vor diesem Hintergrund können Sie unten den Switch-2-Trailer zu Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition sehen, bevor sie in ein paar Wochen erscheint.