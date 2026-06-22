Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition für Nintendo Switch 2

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Viele haben sich vielleicht gefragt, warum Capcom (und Nintendo) so ein großes Aufheben daraus gemacht haben, dass Devil May Cry 5 auf der Switch 2 auf der jüngsten Nintendo Direct-Messe gekommen ist. Tatsächlich sorgte das bei einigen Gamereactor-Redakteuren für Aufsehen. Wenn man das jedoch in den Kontext setzt, kann diese neue Adaption beim neuen Publikum Wunder wirken, solange sie gut gemacht ist.

Lasst uns mal über beide Punkte sprechen, und ihr könnt jederzeit unsere Originalrezension Devil May Cry 5 (2019, PS4) oder vielleicht unsere Devil May Cry 5: Special Edition Rezension (2020, PS5) lesen, da Capcom das Spiel bereits in dieser Generation erweitert und verbessert hat, um mehr zum Grunderlebnis zu bekommen.

Also, spulen wir 6/7 Jahre vor, und eines der besten Hack-and-Slash-Spiele wird auf dem Nintendo-System hybrid. Die Veröffentlichung des Titels bedeutet für dieses neue Publikum mehr, als es auf den ersten Blick scheint. So wie sie Hideki Kamiyas stilvolles Kampfsystem mit Viewtiful Joe bekamen, hielt eine Mischung aus angespannten Beziehungen zu Drittanbietern und absichtlich schwächerer Hardware spätere Capcom-Action-Experimente über Generationen von Nintendo-Konsolen fern.

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Nintendo rettete jedoch Kamiyas eigenes Bayonetta, um ihren Nutzern eine exklusive Fortsetzung und einen dritten Teil zu geben, um mit einigen der besten japanischen Hack-and-Slash-Spiele Schritt zu halten und anhaltendes Interesse unter ihnen zu wecken. Parallel dazu brachte ein willigeres Capcom DmC 1-3 auf die erste Switch, wobei die Devil May Cry 3 Special Edition von den Fans am meisten geschätzt wurde, da sie saftige Extras enthielt. Jetzt fehlt nur der vierte Eintrag seltsamerweise im eShop...

Seit der Veröffentlichung der Switch 2 ist Capcom einer der größten, wenn nicht sogar der größten, Unterstützer des Systems. Die RE Engine wurde auf verschiedene Arten schön angepasst und zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten erscheinen ihre neuen Versionen am ersten Tag auf das System. Resident Evil Requiem, Pragmata, Onimusha.

TL; DR: Es gab schon immer Hunger und bis zu einem gewissen Grad eine Kultur nach Hack and Slash bei der Nintendo-Fangemeinde. Die Switch 2 mit ihrer stärkeren Leistung ermöglicht es Capcom, die Sammlung fast komplett zu machen, und wer vielleicht nur neugierig war, kann nun einen modernen Klassiker entweder auf dem Fernseher oder im Handheld-Modus spielen. Also ja, nicht die Ankündigung, nach der man schreien sollte, aber eine wirklich schöne Gelegenheit für viele und eine klare Anerkennung von Capcom, die den Weg für das unvermeidliche Devil May Cry 6 auf einer breiteren Basis bereitet.

Wie ist es? Es sieht gut aus und spielt sich einwandfrei. 60 fps, scharfe Grafik selbst im Handheld, großartige Steuerungsreaktion, gelegentlich seltsame Ausweichmanöver und Plattformen, wie es die Originale hatten. Es enthält außerdem fast alle bisher veröffentlichten DLCs, Kostüme und zusätzliche Inhalte, und im Gegensatz zu Nintendos ein Release-Sale, der den Preis für ein paar Wochen auf 30 Euro reduziert. Das ist eine ordentliche Neuauflage auf einer neuen Plattform.

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Warte einen Moment, fast? Ja, der Switch 2 fehlt der Legendäre Dark Knight-Modus, der zusammen mit der Möglichkeit, mit Vergil zu spielen statt mit dem Standard-Nero/Dante/V-Trio der Teufelsjäger, und der verbesserten Grafik für uns "Grund genug war, es als echtes Next-Gen-Spiel" auf der PS5 zu betrachten. Der Musou-ähnliche Hordenmodus war tatsächlich ein willkommener Füller und vielleicht zu viel für die Switch 2.

Das heißt aber nicht, was es handhabt, ist mehr als gut genug, und es beeindruckt immer noch hier und da, wenn man unterwegs spielt, trotz des Alters des Spiels. Ich hätte mir auch gewünscht, dass diese Edition die veralteten Menüs und Nachrichten überarbeitet hätte, aber das ist eine Kleinigkeit, die einem nur zeigt, dass es ein sieben Jahre altes Spiel ist, da im Spiel alles klar und durchaus spielbar bleibt.

Spielerisch bevorzuge ich persönlich Bayonetta 2, aber DmC 5 ist wirklich eines der besten seiner Art, mit Neros Devil Breaker-Armen, die den Systemen ein cooles Element hinzufügen (man muss Mega Mans Mega Buster lieben, auch wenn es seltsam wirkt), mit den drei/vier Charakteren, die einen zwischen den Kampfstilen wechseln lassen, und mit den Smokin' Sexy Style-Kombos, Die Erfolge und die spektakulärsten und effektivsten Ansätze sind nur denen vorbehalten, die sich in tiefere Nuancen wie Sprung-Cancelling und komplexere, aber lohnende Möglichkeiten vertiefen.

Alles in allem eine schöne Gelegenheit für diejenigen, die es verpasst haben, oder für diejenigen, die diesen Sommer beim Pendeln oder in der Hängematte großartiges, lächerlich übertriebenes Hack-and-Slash spielen wollen, während es im Fernsehen sehr ähnlich aussieht wie das, was man von der PS4 in Erinnerung hat. Es fehlt nur ein Bonus aus der PS5-Version, läuft aber großartig auf Nintendos Hybrid-System und erscheint zu einem attraktiven Angebot.