Devil May Cry 3: Special Edition trifft zielsicher und stylisch Nintendo Switch

Devil May Cry 3 ist diese Woche in der sogenannten Special Edition auf der Nintendo Switch gelandet. Im Gegensatz zum Original verfügt diese Version über einen Freestyle-Modus, mit dem Spieler mühelos Kampfstile und Waffenarten austauschen können, um mehr Combos zu entfalten und die Dämonenplage somit endlich in den Griff zu bekommen. Darüber hinaus wird der berüchtigte Bloody Palace mitsamt allen 9999 Stockwerken im Spiel verfügbar sein.

Im Actionspiel erfahren wir, wie es dazu kam, dass Dämonenschlächter Dante einen eigenen Laden eröffnet und was es mit der Rivalität zu seinem Bruder Vergil auf sich hat (den wir in Devil May Cry 3 übrigens ebenfalls spielen dürfen). Der Titel kostet 20 Euro und er steht ab sofort zum Download zur Verfügung.

Übrigens haben wir zum Start der Switch-Fassung eine alte Kamelle ausgegraben: Vor über 15 Jahre ist das Original dieser frischen Version - Devil May Cry 3: Dante's Awakening - auf der Playstation 2 gestartet und obwohl sich die Serie mittlerweile zu einer großen IP für Capcom entwickeln konnte, wäre die Reihe beinahe schon vor geraumer Zeit abgebrochen worden. USGamer hat im Gespräch mit dem Produzenten des Spiels, Matt Walker, erfahren, dass das gesamte Team damals angeblich die Serie auf Eis legen wollte, falls sie mit dem dritten Ableger keinen Erfolg gehabt hätten:

"Das gesamte Team entschied, dass sie alle aufhören würden, wenn sie DMC 3 nicht zu einem großen Erfolg machen konnten. Zum Glück scheint sich ihre Arbeit gelohnt zu haben." Die Verkaufszahlen für Devil May Cry 3: Dante's Awakening waren anscheinend gut genug, dass Capcom die Serie fortsetzen wollte. Da haben wir alle noch einmal Glück gehabt.