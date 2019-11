Devil May Cry 3: Dante erwacht im Februar 2020 auf Switch

Nachdem Capcom bereits Devil May Cry und Devil May Cry 2 digital auf die Nintendo Switch portiert hat, folgt im Frühjahr 2020 auch der dritte Ableger. Kapitel drei der stilbewussten Hack&Slash-Reihe präsentiert uns einen jungen Dante, der seinen Bruder Vergil daran hindern muss, die Welt ins Chaos zu stürzen. Das Prequel führt viele Elemente ein, die später eine Art Markenzeichen der Reihe sind, darunter Dantes eigenes Geschäft und welche Bedeutung der ikonische Name inne hat. Am 20. Februar landet Devil May Cry 3 in der Special Edition auf der Nintendo Switch, ca. 20 Euro wird der Titel auf dem Hybriden voraussichtlich kosten.