Devil Dinosaur und Cyclops stoßen in Staffel 8 zum Marvel Rivals Roster

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Vor einem Monat stürzten wir uns in Marvel Rivals Staffel 7, und jetzt starten wir bereits die achte Staffel des Spiels, Sins of Alchemax. Mit einem Dinosaurier und einem der ikonischsten X-Men in der Geschichte von Marvel ins Spiel sieht es so aus, als würde dieses ein großes Ding werden.

Oder vielleicht haben wir einfach an den dramatischen Trailer geglaubt, der Staffel 8 zeigt. Im Trailer sehen wir, wie Cyclops einige wirklich mächtige Strahlen aus seinen Augen schießt, und nicht viel von Devil Dinosaur, dem Charakter, der tatsächlich zum Start der achten Staffel ins Roster stößt. Devil Dinosaur bringt uns einen neuen Vanguard-Charakter, und Cyclops ist ein weiterer Duellist, der der Marvel Rivals -Reihe hinzugefügt wurde.

Devil Dinosaur bekam ebenfalls seinen ersten Blick auf das Gameplay und bringt ein neues Team-up mit sich, bei dem Spieler, die gegen The Punisher kämpfen, auf den Rücken der riesigen Eidechse springen können. Alles beginnt am 15. Mai, also diesen Freitag.

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