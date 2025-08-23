Devialet Mania

Das in Paris ansässige Audio-Unternehmen, das von Pierre-Emmanuel Calmel gegründet wurde, beherrscht seit einigen Jahren das Bluetooth-Segment mit dem absolut brillanten Phantom. Mit dem gefeierten Analogue Digital Hybrid-Treiber von Calmel wurde Devialet über Nacht von nichts zu allem und hat, einschließlich einiger Upgrades für den Phantom, das gebaut, was ich lange Zeit als den besten drahtlosen Bluetooth-Lautsprecher auf dem Markt angesehen habe. Aber ja, wenn es gut klingt, kostet es viel und mit einem Preis von bis zu fast 3.000 Pfund war es auch möglich, einen wirklich schönen Stereoverstärker und zwei tolle Lautsprecher für das gleiche Geld zu kaufen, aber das ist natürlich eine ganz andere Diskussion. Devialet ist seit 2008 weltweit führend in dem, was sie tun, das ist es, was ich erreichen wollte (bevor ich anfing zu brabbeln, wie es oft der Fall ist).

Es ist sehr schön, aber besser auf Bildern als in der Realität, wo sich der Stoff auf der Außenseite und das Gummiband in Bezug auf die Verarbeitung etwas schwach anfühlt.

Mit Mania, ihrem neuen Mini-Lautsprecher, möchte Devialet offensichtlich ein neues Publikum erreichen, ein breiteres. 790 GBP sind sicherlich eine Menge Geld für einen Bluetooth-Lautsprecher dieser Größe mit der gebotenen Leistung, aber es ist weit entfernt von dem Preis, den Devialet für den Phantom II verlangt, und die Franzosen glauben, dass der Mania seinen Preis wert ist, insbesondere im Vergleich zu den engsten Konkurrenten Bose, Sonos, JBL, Marshall und Sony.

Der Mania misst 17x19 Zentimeter, ist rund, wie man sieht, mit einem kleinen Gummiband oben als Tragegriff und wiegt 2,3 Kilo. Es spielt Musik genau neun Stunden lang pro Ladung ab (ich habe es jetzt dreimal aufgeladen und zeitlich abgestimmt) und lädt dann über USBC auf. Der Mania verfügt über einen Chip für 360-Grad-Sound und kalibriert sich selbst, je nachdem, wie eng der Platz ist, an dem Sie ihn platzieren. Aktive Raumkomposition, wenn Sie so wollen, obwohl sie in der Praxis viel einfacher funktioniert, als es sich anhört. Die Verbindung zum Mania erfolgt entweder über Bluetooth oder über WLAN und wenn Sie es über WLAN betreiben, wie im Fall der neuen Gadgets von JBL, haben Sie die Möglichkeit, Musik in besserer Qualität zu genießen (solange Sie Spotify überspringen - mit ihrem Kartoffelsound).

Die Basswiedergabe ist fantastisch.

Der Klang der Mania ist hier offensichtlich das Wichtigste und natürlich ist die Qualität wirklich gut. Das erste, was mir auffiel, war, dass der Mania trotz seiner geringen Größe deutlich lauter spielen kann als Konkurrenzmodelle von Bose, JBL und Marshall, ohne dass der Klang mit viel Verzerrung laut wird. Für eine Größe von 17x19 Zentimetern ist es ehrlich gesagt ziemlich beeindruckend, wie laut dieses kleine Geschoss spielen kann und trotzdem einen sauberen und klaren Klang mit viel Wärme und Leben abgibt. Denn da landet die Mania charakterlich. Der Sound ist ein bisschen JBL-ish, mit Bose-Tendenzen – ohne dabei so hoffnungslos dynamisch-arm und bassfixiert zu sein wie beispielsweise Beats. Hier gibt es viel Bass, tiefe und druckvolle Bässe und der Mitteltonbereich klingt voll und kontrolliert. Hier fehlen allerdings einige Höhen. Stimmen fühlen sich manchmal etwas dumpf und etwas gedämpft an, was in der kostenlosen App, die Devialet anbietet, auch nicht möglich ist, aber es ist definitiv kein großes Problem für mich, da ich es normalerweise scharfen, spitzen Höhen und schwacher Basswiedergabe vorzieht.

Die Druckknöpfe an der Seite des Gurtes sind umständlich zu drücken und die Ein-/Ausschaltfunktion ist leider etwas unklar.

Die Manie ist gut... Wie gesagt, der Klang ist sehr gut, aber gleichzeitig ist es angesichts des etwas sinnlosen Preises nicht möglich, ihn zu empfehlen. Nahe 800 Euro für einen Bluetooth-Lautsprecher dieser Größe und mit dieser Leistung ist zu viel, unabhängig von den Lautstärkeoptionen oder der Basssteuerung. Wenn du mich um eine Kaufberatung bittest, hol dir stattdessen eine JBL Partybox Encore und spare dein Geld. Er klingt fast genauso gut und kann mindestens genauso stark spielen.