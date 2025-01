DevGAMM bestätigt Termine und erste Referenten für seine dritte Ausgabe Ende Februar in Polen

HQ

Nach ihrer erfolgreichen Ausgabe im November 2024 in Lissabon ist DevGAMM, Europas aufstrebende Veranstaltung für Spieleentwickler, bereit für ihre nächste Station auf der AmberExpo in Danzig, Polen. Diese dritte Ausgabe findet am 27.-28. Februar statt, und die Organisatoren wollten die Atmosphäre aufwärmen, indem sie die ersten Referenten bekannt gaben, die als Gäste teilnehmen und an Workshops und Vorträgen teilnehmen werden, um ihr Fachwissen zu teilen:

Und es sind keine unbedeutenden Namen, genau:



Abby LeMaster, Senior Lead Producer, Forschung und Entwicklung, Riot Games



Stanislav Mishchenko, Senior Producer, 11 bit studios S.A.



Monika Chmura, Lead Combat Designer, Bloober Team



Łukasz Łukasik, Direktor für Werkzeuge, Techland



Maezza Brathwaite-Romero, Community Developer & Communications Manager, Romero Games Ltd.



Vladimir Gaidenko, Associate Lead Scripter, Larian Studios



Die Veranstaltung verspricht auch viele Networking-Aktivitäten für Entwickler. Speed Networking ermöglicht es den Teilnehmern, sich schnell so vielen Fachleuten wie möglich vorzustellen. Career Hub richtet sich an alle, die nach neuen Karrieremöglichkeiten suchen. Engagieren! , um Publisher und Entwickler in einem flexiblen Format für die Kommunikation vor Ort zu verbinden. Inhaber von Business-Tickets erhalten außerdem Zugang zur Networking-Plattform Pine, auf der sie ganz einfach Teilnehmer durchsuchen, ihre Agenda verwalten und Meetings am Konferenzort planen können. VIP-Ticketinhaber werden zu einigen begrenzten und einzigartigen Networking-Erlebnissen eingeladen.

Wenn Sie also ein Entwickler sind oder über Fähigkeiten verfügen und an die Tür des Arbeitsmarktes für Spieleentwickler klopfen möchten, können Sie hier Ihr Ticket für die DevGAMM Gdańsk lösen.