Entwickler No Code ändert den Namen in Screen Burn, da der frühere Name keinen Sinn mehr ergibt

Vielleicht kennt ihr den schottischen Entwickler No Code, der in der Vergangenheit sowohl Stories Untold als auch Observation bereitgestellt hat. In Zukunft wird das Studio mit einem Silent Hill -Projekt weiter expandieren, das als Silent Hill: Townfall gilt, aber vor der endgültigen Veröffentlichung dieses Spiels hat der Entwickler beschlossen, dass es Zeit für eine Veränderung ist.

Nachdem das Studio ein Jahrzehnt lang unter dem Namen No Code bekannt war, hat es seinen Namen in Screen Burn geändert. Der Grund dafür liegt zum Teil darin, dass der ursprüngliche Name keinen Sinn mehr machte, denn als No Code gegründet wurde, beschäftigte es keine Programmierer, aber jetzt tut es das, und zwar viele von ihnen. Der Entwickler erklärt:

"Jetzt haben wir viele Programmierer, die wichtige Mitglieder des Teams sind. Neben einer Million anderer Gründe funktioniert der Name nicht mehr. Wir waren "No Code", bevor es zu einem Oberbegriff für App-Entwicklung und Schulungen wurde. Unser Posteingang ist ein Chaos."

Was den neuen Namen und die Gründe für die Wahl betrifft, führt der Entwickler aus, dass "die Antwort offensichtlich ist. Wir sind analoge Fernseher. 3,5-Zoll-Festplattenlaufwerke. Nostalgisch und unvollkommen. Wir machen Spiele, die noch lange nach dem Abspann im Gedächtnis bleiben. Spiele, die bestehen bleiben."

Aus diesem Grund wurde Screen Burn als "wie ein alter Arcade-Automat, bei dem die Benutzeroberfläche für immer in das Display eingebrannt ist" gewählt.

Da Silent Hill: Townfall wieder in den Köpfen vieler ist, hat Screen Burn auch ein Update zum Spiel gegeben und angemerkt, dass "wir heute noch daran arbeiten. Still crafting a nightmare" und das Folgende:

"Wir sagen immer wieder: "Wir können es kaum erwarten, mehr zu teilen" und es ist immer noch wahr. Wir kommen uns immer näher, aber wir sind ein kleines Team, das ein großes Spiel macht. Wir werden uns bald bei euch melden und danken euch für eure Geduld."