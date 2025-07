Devcom stellt sein Programm für die Ausgabe 2025 mit mehr als 210 Referenten und der dreifachen Anzahl der Roundtable-Teilnehmer vor

HQ

Wie viele von euch wissen, wenn ihr regelmäßig Gamereactor lest, gibt es ein paar Tage vor dem Start der Gamescom in Köln in der Regel eine große Veranstaltung für Entwickler der Branche namens Devcom, bei der Profis ihre Erfahrungen austauschen und Geschäfts- und Branchenbeziehungen zwischen verschiedenen Teams aus der ganzen Welt knüpfen. Es ist eine großartige Möglichkeit, über aktuelle Trends auf dem Laufenden zu bleiben und direkt von erfolgreichen Persönlichkeiten über ihre Strategien zu hören, um mit dem sich schnell verändernden Videospielgeschäft von heute Schritt zu halten.

Tatsächlich war Gamereactor bei der letzten Ausgabe des Jahres 2024 als Medienpartner vertreten, und in diesem Jahr werden wir diese Erfahrung wiederholen, und wir können Ihnen bereits sagen, dass die Entwicklerkonferenz Devcom 2025 (#ddc2025) dieses Mal eine viel größere Veranstaltung sein soll.

Wir sagen dies, weil wir gerade einige der mehr als 200 hochrangigen Referenten angekündigt haben, die beim 17. bis 19. August bei der Veranstaltung anwesend sein werden. In diesen Tagen können die Teilnehmer als Zuhörer den bereits bestätigten Sessions von Michel Nohra (Sandfall Interactive - Expedition 33) über die Neuerfindung des Kampfes in Rollenspielen, Kate Kellogg (COO von Electronic Arts) über intuitive Führung, Zeke Virant (MachineGames) über das Design des GRIP-Systems für Indiana Jones und den Great Circle, Minh Le (Schöpfer von Counter-Strike) über sein Überleben und Gedeihen in der Spieleindustrie seit 25 Jahren und Stephen Flowers (Arrowhead Game Studios) über das narrative Design der galaktischen Kriegsführung von Helldivers 2. Auf einer der Hauptbühnen wird es auch ein Führungsgremium mit Führungskräften von Arrowhead, Avalanche, Gearbox Montreal und dem Helldivers 2-Team geben.

Zu ihnen gesellen sich nun auch Panels von Anna Oporska-Szybisz (Bloober Team), Celia Hodent (Game UX Strategist), Cody Matthew Johnson (Emperia Sounds), Jon Everist (Composer), Kia Abhari (Riot Games), Kim Belair (Sweet Baby Inc), Kiki Finley (Point Blank Management), Lionel Cornelius (Riot Games), Matthew Strasser (Insomniac Games) und Wilbert Roget (Roget Music).

Darüber hinaus hat die Organisation für die Ausgabe 2025 berichtet, dass im Vergleich zum Vorjahr bis zu dreimal so viele Entwickler-Roundtables organisiert wurden, was zeigt, wie relevant diese Veranstaltung für die Gestaltung von Arbeitsabläufen für die kommenden Jahre ist.

Sowohl das Programm als auch den Link, um ein Ticket zu bekommen, wenn Sie an der devcom teilnehmen möchten, finden Sie auf der Hauptwebsite hier.