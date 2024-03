Dev Patel gibt seinen besten John Wick-Eindruck im neuesten Trailer von Monkey Man

Es gab einige wirklich wilde Geschichten, die über die Dreharbeiten zum kommenden Actionfilm Monkey Man aufgetaucht sind, unter anderem, dass sich Hauptdarsteller Dev Patel während der Dreharbeiten nach zwei Tagen die Hand brach, eine Schraube eingesetzt bekam und dann am nächsten Tag weiterdrehte. Aber das ist genau die Art von Engagement, die man sich für einen Hauptdarsteller wünscht, der eine Figur verkörpert, die man einfach als indischen John Wick bezeichnen kann.

In dem Film spielt Patel eine Figur (und führt Regie), die sich auf der Mutter aller Rachemissionen befindet und es mit den Reichen und Korrupten in Indien aufnimmt, die bei der Ermordung seiner Mutter und der anhaltenden Unterdrückung der Armen ihre Finger im Spiel hatten. Es ist ein bisschen mehr eine ehrenhafte Sache als Keanu Reeves' Actionheld, der einfach nur seinen Hund rächen will, aber man kann nicht leugnen, dass es beiden Actionfilmen an spannenden, blutigen und gut choreografierten Kampfszenen zu mangeln scheint.

Monkey Man soll ab dem 5. April 2024 in die Kinos kommen, und Sie können den neuen Trailer zum Film unten sehen.