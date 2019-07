Deutschlandpremiere von Weathering With You startet im kommenden Winter

Makoto Shinkais (Your Name, Children Who Chase Lost Voices) neuer Anime Weathering With You wird im kommenden Winter (2019/2020) in die deutschen Kinos kommen, das gab Universum Film heute bekannt. Das Medienunternehmen wird den Titel hierzulande lizenzieren und ist für den Vertrieb verantwortlich. Im Film geht es um einen Oberschüler, der in Tokyo mit dem Nötigsten zurechtkommen muss und ein junges Mädchen namens Hina kennenlernt, die das Wetter kontrolliert.

In den japanischen Kinos konnte der Film letzte Woche äußerst vielversprechend starten und sehr gute Kritiken hervorrufen. Neben Shinkai, der die Regie übernahm und das Drehbuch schrieb, sind der berühmte Charakter-Designer Masayoshi Tanaka und Atsushi Tamura (ehemals Studio Ghibli, nun in der Rolle des Animation-Directors bei CoMix Wave Films) beteiligt.