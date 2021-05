Deutschlandpremiere von Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mugen Train Ende Mai geplant

You're watching Werben

Übernächste Woche soll auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz der japanische Anime-Hit Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mugen Train ausgestrahlt werden. Peppermint Anime nennt den 20. Mai als erwarteten Starttermin und verweist aufs Kino. Die Ausstrahlung wurde bereits mehrere Male hinausgezögert, doch nun scheint es so, als müssten sich die Zuschauer nicht mehr lange gedulden.

Der Film Mugen Train setzt nach Beginn der zweiten Staffel von Demon Slayer an (in Deutschland bei Wakanim verfügbar) und bietet eine zweistündige Story-Episode, die Tanjiros Freunde mit einem gefährlichen Auftrag konfrontiert. Sie müssen zusammen mit dem flammenden Schwertkämpfer Kyojuro Rengoku einen mächtigen Feind überwinden, der sich an unschuldigen Menschen vergreift.

In Japan ist der Film letztes Jahr debütiert und er konnte an die großen Erfolge des Ausgangsmaterials anschließen. Der US-Start erfolgte letzten Monat und bald dürfen wir uns das Material ebenfalls ansehen. Cyberconnect 2 entwickelt derzeit ein Beat 'em Up, das uns mit den ikonischen Charakteren aus den ersten Staffeln Duelle ausfechten lässt.