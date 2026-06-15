Deutschland wird zum Torschützenkönig aller Zeiten in der Geschichte der Weltmeisterschaft

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Deutschland deklassierte Curaçao im ersten WM-Spiel am Sonntag mit 7:1 – eine harte Strafe gegen das kleine karibische Land, trotz des Ausgleichs von Livano Comenencia im ersten Spiel , der für Spannung sorgte. Am Ende deklassierte Deutschland seine Rivalen mit sieben Toren: zwei von Kai Havertz und je eines von Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown und Deniz Undav.

Alle trugen dazu bei, dass Deutschland zum besten Torschützen aller Zeiten bei Weltmeisterschaften wurde. Insgesamt hat Deutschland in der Geschichte des FIFA-Wettbewerbs 239 Tore erzielt, eines mehr als Brasilien, wobei Miroslav Klose mit 16 Toren der beste Torschütze ist.

Die Rangliste der Torschützenkönige der Weltmeisterschaftsgeschichte umfasst:



Deutschland: 239 Tore

Brasilien: 238 Tore

Argentinien: 152 Tore

Frankreich: 136 Tore

Italien: 128 Tore

Spanien: 108 Tore

England: 104 Tore

Niederlande: 96 Tore

Uruguay: 89 Tore

Ungarn: 87 Tore



Was steht als Nächstes für Deutschland und Brasilien bei der Weltmeisterschaft an:

Mit nur einem Tor Unterschied wird diese Weltmeisterschaft 2026 interessant sein zu sehen, wer am Ende des Wettbewerbs die Auszeichnung einnimmt. Auch wenn nicht in dem Ausmaß von Spanien, Frankreich, England und Argentinien, gehören sowohl Deutschland als auch Brasilien zu den Favoriten und werden voraussichtlich weit in der längsten Weltmeisterschaft aller Zeiten vorankommen, auch wenn Brasilien im Gegensatz zu Deutschland beim Debüt gegen Marokko nicht über ein 1:1 hinausgehen konnte.

Deutschland führt Gruppe E aufgrund der Tordifferenz nach der überraschenden Niederlage gegen Elfenbeinküste an. Deutschland trifft am Samstag, den 20. Juni, 22:00 Uhr MESZ, 21:00 Uhr BST auf Elfenbeinküste und am Donnerstag, den 25. Juni, 22:00 Uhr MESZ, 21:00 Uhr BST, auf Ecuador.

Brasilien liegt nun nach dem 1:1-Unentschieden gegen Marokko auf dem dritten Platz, während Schottland Gruppe C anführt. Brasilien trifft am Samstag, den 20. Juni, um 14:30 Uhr MESZ und 13:20 Uhr BST auf Haiti; und Schottland am Donnerstag, den 25. Juni, 00:00 Uhr MES, 23:00 Uhr BST (am Mittwoch).