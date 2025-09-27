Deutschland will Maßnahmen zur Abwehr einer "hohen Bedrohung" durch Drohnen umsetzen

HQ

In den letzten Wochen haben Drohnenvorfälle für Schlagzeilen gesorgt. Jetzt hat Deutschland angekündigt, seine Abwehr gegen Drohnenbedrohungen zu verstärken, nachdem die jüngsten Vorfälle in Europa die Besorgnis über die Sicherheit des Luftraums verstärkt haben. "Es gibt eine Bedrohung, die als hoch eingestuft werden kann, wenn es um Drohnen geht. Es ist eine abstrakte Bedrohung, aber im Einzelfall sehr konkret", sagte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt vor Journalisten in Berlin. "Es geht darum, so vorbereitet zu sein, dass zum Beispiel kritische Infrastrukturen oder große Menschenansammlungen geschützt werden können." Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!