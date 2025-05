Deutschland will Europas stärkste konventionelle Armee aufbauen

HQ

Neuigkeiten aus Deutschland . Bundeskanzler Friedrich Merz kündigte Pläne an, die Bundeswehr zur stärksten konventionellen Streitmacht in Europa zu machen, und versprach eine großzügige Finanzierung und ein neues freiwilliges Militärprogramm, sagte er in seiner ersten Regierungserklärung.

Dieser Schritt spiegelt die Hinwendung Deutschlands zu einer größeren militärischen Bereitschaft angesichts wachsender Sicherheitsbedenken gegenüber Russland wider. Merz betonte die Bedeutung von Stärke als Abschreckung und versprach die weitere Unterstützung der Ukraine ohne direkte Beteiligung an dem Konflikt.